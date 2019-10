Pedro Troglio a la Concacaf: "Me parece que es una discriminación para Honduras"

Olimpia llegó a Tegucigalpa luego de encarar su compromiso en Guatemala ante Comunicaciones y en su llegada, Pedro Troglio habló sobre el castigo de su equipo por la Concacaf.

Día y hora de los partidos de las semifinales de la Liga Concacaf

Los equipos hondureños seguirán jugando sin público en la Liga Concacaf en la etapa de semifinales, cosa que le molestó al técnico argentino.

"Nosotros lo tomamos muy mal, primero porque no lo logramos entender como un ente como Concacaf (toma esta decisión) donde en su campeonato no se sucedió nada", comenzó diciendo Troglio.

También deja claro que la afición del Olimpia se ha encargado de apoyar al club, viajó a Canadá y Guatemala, además no es justo que solo sea con ellos.

"Anoche viajaron como cuatro mil hinchas de Olimpia y no pasó nada, se movieron en las rutas, alentaron, no importó la lluvia. En algún momento se tiene que analizar qué está pasando en el país, si está tranquilo, todos han jugado con público por qué nosotros no", dijo.

Lo que hacen con el fútbol de Honduras para Pedro Troglio no es lo correcto. "Me parece una discriminación para el país (Honduras) más que para el fútbol, cuántas personas sanas y familias hay en el país, qué son, todos locos como aquellos 200 que armaron un lío en el clásico, por eso me llama la atención, me indigna, lógicamente no les importa", reaccionó.

Sabe lo difícil que es hacerlo sin su afición. "He vivido jugar sin público un partido, esto es como que entre River y Boca todos tiran piedra, pero siguieron jugando, se volvió a disputar el clásico, nosotros vamos a Comayagua, no podemos jugar un partido de Concacaf en San Pedro con gente o en Tegucigalpa y de última ya que no nos dejan jugar con público que nos dejen jugar en el Nacional no nos hagan ir hasta San Pedro".

También se refirió al clásico ante Motagua, donde piden que se cambie de horario y que respeten las 72 horas de un juego con otro.

"Es normal que no se preocupen, acá los que deben de hacerlo es la Liga Nacional, los que organizan el torneo, si tenés equipos que están jugando afuera se tiene que preservar al jugador de fútbol, las 72 horas se cumplen a las 10 de la noche, nosotros pedimos aunque sea jugar a las 7 de la noche para tener unas horas más de descansos, Motagua ya decidió a las 4, acá los que deben de decidir es la liga hondureña", cerró.