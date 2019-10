Salomón Nazar valora el resultado ante Marathón: "Es un empate con sabor a triunfo"

Muy contento por el resultado final ante Marathón, el entrenador de la UPNFM, Salomón Nazar, dio sus valoraciones sobre la paridad 4-4 en la cancha del estadio Yankel Rosenthal donde nunca habían podido sumar ningún punto.

SABOR POR EL EMPATE: "Es un empate con sabor a triunfo, de haber perdido hubiera sido injusto por todo el esfuerzo que hizo el equipo. Incluso, al final nos quedamos con diez porque Franco (Güity) salió lesionado. Fue un partido bastante intenso, no hay duda que Marathón es un gran equipo que está bien reforzado pero los míos hicieron el sacrificio, aportaron fútbol y nunca bajaron los brazos."



VARIANTES EN EL COMPLEMENTO: "En gran medida los cambios funcionaron como queríamos y es cierto que empatamos con un autogol pero es parte del fútbol. Fue justo el empate al final."



LESIÓN DE FRANCO GÜITY: "Viene adoleciendo esa lesión desde hace un par de meses y previendo que trascendiera más, se paró mejor. Creo que estará disponible para el próximo partido contra Vida, ya que descansamos este fin de semana."



CONCLUSIONES DEL PARTIDO: "En el primer tiempo estuvimos un poco desconcentrados, nos faltó más posesión del balón, pero recompusimos en el segundo tiempo y mejoramos."





ERRORES ARBITRABLES: "Me he prometido no hacer más comentarios de los árbitros, alguien debe valorar objetivamente lo que pasó hoy, hacer los análisis correspondientes y tomar las decisiones. De mi parte no vuelvo a hacer un comentario más de los árbitros, creo que se merecen respeto y si los cuestionamos permanentemente, el campeonato puede perder la transparencia y eso no le conviene a nadie."



SERIE CONTRA MARATHÓN: "Marathón ha sido un rival difícil a lo largo de la permanencia del club en Primera, de visita nunca habíamos logrado un empate al menos y hoy lo logramos en función del esfuerzo que se hizo. Mi equipo de visita es más difícil, de local hemos hecho menos puntos que de visita pero tenemos que tener un equilibrio, tanto de visita como de local."



SEGURIDAD EN EL YANKEL: "La actitud de la gente fue amable, no me meto a problemas pero igual no hubo ningún malentendido de parte de la afición y se comportaron bien. Por lo menos hoy no hubo ningún tipo de problema."