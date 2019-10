Jorge Pineda lamenta el empate ante UPNFM: "Perdimos una gran oportunidad"

Siendo el estadio Yankel Rosenthal uno de los puntos más fuertes de Marathón en la Liga Nacional de Honduras, el cuadro verdolaga no pudo imponer su jerarquía ante la UPNFM y sufrió la pérdida de dos puntos tras empatar 4-4 en los últimos minutos del encuentro con un autogol del defensor panameño, Azmahar Ariano.

¡Con polémica arbitral! Marathón empata ante UPNFM y pone en riesgo el liderato



Con un semblante cabizbajo, el asistente técnico de Marathón, Jorge Ernesto Pineda, compareció en conferencia de prensa para dar su punto de vista del resultado y analizar lo sucedido en el terreno de los acciones.



SE ESCAPÓ EL TRIUNFO: "Después del 3-1 era importante tener la posesión del balón, manejar la pelota en todos los sectores de la cancha. Lamentablemente caímos en imprecisiones, caímos en el juego de ellos, balonazos largos que no tenían trascendencia a favor de nosotros y ellos se posicionaron en un sector de la cancha para lanzar balones largos, buscando los delanteros. En cierta manera se pudo manejar pero no nos bastó. Incluso con el 4-3 estábamos entrando en una etapa que nos facilitaría las cosas pero era impensable que sucediera ese cuarto gol que deja el 4-4."



ERRORES ARBITRALES QUE FAVORECIERON A MARATHÓN: "¿Por qué no dicen nada de la jugada del primer gol de UPNFM? El árbitro les valió el gol a ellos en el 0-1 y nadie dice absolutamente nada, nosotros nos tenemos que aguantar con ese tipo de situaciones. Cuando hay una cuestión de querer enfrentar o querer que uno hable más de la cuenta, eso no va a suceder. Yo no voy a contestar más de lo que yo puedo saber."



LESIÓN DE ESTEBAN ESPÍNDOLA: "Él fue muy sincero con el profe y se tomó la decisión de sacarlo del partido porque no era recomendable. En ese sentido se hizo el cambio y para pasado mañana tendremos claro cuál es el grado de la lesión de él, ojalá que no sea nada grave. El cambio se hizo más por prevención que por otra cosa."





VARIANTES DE MARATHÓN: "Siento que entraron bien, hicieron su trabajo, íbamos ganando el partido 4-3 y no podemos culpar a los que entraron de cambio. Son jugadores muy puntuales que en cualquier momento pueden ser titulares, así que estamos claritos que fue algo más individual que colectivo los errores que tuvimos. Debemos estar hasta cierto punto tranquilos porque la idea, lo que se tenía en mente era ganar el partido, lamentablemente sucedió ese gol en el último minuto."



EXCESO DE CONFIANZA DE SUS JUGADORES: "Uno de los males que tiene el futbolista hondureño es que entra en un grado de relajación, producto de ir ganando un partido 3-1, una diferencia de dos goles. Esto sucede cuando el jugador se está dando cuenta que hay un grado de facilidad para hacer alguno que otro gol. Entramos en un grado de confianza, confiando que las cosas nos pueden salir y tal vez no estamos haciendo lo necesario, así que creo que hubo un exceso. Lo que queda es recomponernos porque tampoco se ha perdido la gran cosa, el equipo contrario corrió, nosotros dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo porque veníamos en una idea de triunfos que al final no lo pudimos lograr. Faltan varias fechas y siempre le estamos apuntando al primer lugar, de eso no queda la menor duda."

NO PUDIERON AUMENTAR LA VENTAJA EN EL LIDERATO: "A nosotros nos toca Platense y faltarían los partidos que se enfrentarían Olimpia y Motagua. Hoy perdimos una gran oportunidad, perdimos los puntos que podíamos tener y que al final no lo logramos. Lo que queda es recomponer, decirle a los muchachos que nos caímos y que tenemos que levantarnos. El primer lugar allí está, todo es cuestión de lo que podamos hacer nosotros en los próximos juegos."



JALÓN DE OREJAS EN EL VESTUARIO: "Es duro que se haya dado ese empate y de la manera, en el minuto que cayó el empate. No es fácil, obviamente el profe en su charla del lunes, seguramente nos vamos a enfocar a ver qué errores puntuales sucedieron para minimizarlos y no cometerlos en los próximos partidos."