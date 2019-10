Tilguath renuncia al Santos de Siguatepeque: "No me gusta que me impongan jugadores"

Follow @GustavoRocaGOL

Reynaldo Tilguath, enfadado por el último resultado y por situaciones que él mismo ventiló, ha decidido renunciar a la dirección técnica del Santos de Siguatepeque de la Segunda División de Honduras.

El estratega hondureño no aguantó el comportamiento de la directiva y decidió mejor apartarse del club del altiplano para esperar por otra oportunidad.

"Renuncié, es lo mejor, no me gusta que me impongan jugadores ni que se metan en mi trabajo", le dijo Tilguath a Diario DIEZ.

El técnico catracho de 40 años, que cayó 2-4 en la última fecha del Ascenso ante el Independiente en el clásico de Siguatepeque, se molestó además porque la dirigencia decidió separar a Román Valencia sin su autorización. "Y la verdad separaron un jugador y eso me molesto más", acotó.

A pesar del inconveniente, las redes sociales de la escuadra del ascenso, le dedicó un escrito al ahora ex entrenador del Santos.

"Eternamente agradecidos con el Profe Tilguath. Muchas gracias por todas las alegrías compartidas, desarrollamos un fútbol altamente competitivo bajo su mando y logramos llegar muy largo en este camino difícil y espinoso de la segunda división. Le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera, porque sabemos de su potencial y estamos seguros de que llegará muy lejos", decía una parte del escrito.

El 'Maizoro' deja al Santos FC en la tercera posición del Grupo C de la Liga de Ascenso con 12 unidades, a tres de los líderes Parrillas One y Atlético Choloma, que tiene un juego pendiente ante el Lone FC.