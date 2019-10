La Ultra Fiel emite comunicado horas antes del clásico Motagua-Olimpia

La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, ha emitido un comunicado horas antes del clásico ante el Motagua en el Carlos Miranda de Comayagua.

Ver más: Tabla de posiciones del Apertura-2019 en Honduras

En el escrito que giraron a través de sus redes sociales, este cúmulo de aficionados olimpistas muestran su desacuerdo de que el partido haya sido llevado para un estadio, que a su ver, es 'inseguro' para albergar este tipo de encuentros, considerados de alto riesgo.



"Expresamos nuestro total desacuerdo al nombramiento de una comisión de seguridad en los estadios conformada por entes que desconocen totalmente el ámbito futbolístico y de las barras de fútbol", reza parte del escrito.



En otro apartado, dice: "Condenamos la mala decisión de aceptar y avalar la organización del partido en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, el cual es un inmueble que no reúne las condiciones suficientes en materia de seguridad".

A su vez, informan que como barra no tienen la intención de hacer presencia este día en el recinto comayagüense. "La barra Ultra Fiel como muestra de su interés a que prevalezca la paz en los estadios y el retorno de las familias hondureñas a los encuentros deportivos, no tiene organizada una llegada o viaje hacia el Estadio Carlos Miranda de Comayagua por parte de nuestros miembros".



Pero son claros y advierten: "Sin embargo, no podemos confirmar la no presencia del aficionado olimpista a dicho inmueble ya que es algo que está fuera de nuestro alcance".

Olimpia y Motagua jugarán este encuentro clásico correspondiente a la segunda vuelta en el Carlos Miranda de Comayagua a las 4:00 de la tarde este domingo, sin haberse disputado el de la primera vuelta, juego que fue suspendido por los actos vandálicos que se vivieron en las afueras del Estadio Nacional, donde el saldo final fue de cuatro personas muertas.