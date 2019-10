Pedro Troglio: "Mis jugadores estuvieron a la altura de un clásico con un rival durísimo"

El director técnico de Olimpia, Pedro Troglio denotó su semblante de satisfacción y felicidad con la victoria 1-2 de su plantilla ante Motagua en la jornada 13 del Torneo Apertura 2019.

En palabras del timonel "hoy teníamos que ganar porque si no, nos alejábamos mucho".

Sobre el accionar del partido comentó que "Creo que hicimos un partido intenso, duro contra un gran rival. Un clásico jugado con mucha lealtad, y por suerte tuvimos las mejores situaciones y ganamos el partido. Por situaciones de gol el merecimiento estaba. Después de un primer tiempo trabado, el segundo tiempo con una diferencia bastante grande.

Ante ello Troglio dio un respiro alabando el rendimiento de su equipo ante un rival "duro" que se traduce de una victoria que los colocó en la segunda posición de la tabla general.

"Cómo no voy a estar contento, hace dos noches jugamos, terminaron cansados, pero estoy identificado con estos jugadores. Hemos llegado al pico que queríamos y ahora hay que mantenerlo. Están haciendo un trabajo terrible, lo que corren, lo que meten es impresionante y hoy estuvieron a la altura de un clásico con un rival durísimo", soltó.

Pero no solo eso. Entre semana la escuadra merengue consiguió su clasificación a Liga de Concacaf ante Comunicaciones, lo que le valió para acumular tres triunfos consecutivos, algo que para él "encontré lo que quiero del equipo. Hoy escuchaba una entrevista de Simeone decir que el tema de trabajar sin pelota depende de lo emocional. Este equipo cuando no la tiene se matan todos. Era la alegría que toda la gente esperaba, pero esto no termina acá. Motagua y Marathón son rivales difíciles, así que esa pelea la vamos a mantener".

A razón de ello guardó lugar para felicitar a su preparador físico, Pablo Martín "es de primer nivel, quiero felicitarlo públicamente. Hay jugadores que están en un pico emocionante y están rindiendo al máximo".

Tras este triunfo los merengues aumentaron la serie a 91 juegos contra 55 de Motagua. Solo queda al pendiente el encuentro suspendido de la primera vuelta el cual será determinado por la Liga Nacional en los próximos días.