Diego Vázquez arremete contra el línea: "Si no cobramos ese offside, ¿qué vamos a cobrar?"

Visiblemente molesto por el resultado del clásico que culminó con triunfo 2-1 para Olimpia, el técnico de Motagua, Diego Vázquez, dio sus impresiones del juego en el que consideró que fue de trámite parejo pero que se decidió por un error del árbitro asistente, Óscar Tábora.

Con polémica arbitral, Olimpia se queda con el clásico ante Motagua en Comayagua

El timonel motagüense hizo duros cuestionamientos al línea por no sancionar como fuera de lugar la jugada donde Jorge Benguché anotó el segundo tanto merengue. En se momento, Jerry Bengtson se encontraba adelantado y debió invalidarse la acción, según el estratega.

CONCLUSIONES DEL CLÁSICO: "Fue un partido bastante parejo, una lástima que se decida por un gol claramente en offside, no sé qué estaba viendo el línea si está a dos metros de Rougier. Siempre es lo mismo, desde Rasquiña van y van los errores. Caliente por eso, después el partido fue de trámite parejo, bastante trabado. Quizás no tuvimos mucha claridad, salvo la última de Walter que pudimos empatar el partido, pero no me gusta que se decida un clásico por un error tan marcado como este."



DESCONCENTRACIÓN DE LA DEFENSA: "Desconcentración del línea, no de la zona defensiva. Está a dos metros al lado de Rougier, si no cobramos ese offside, ¿qué vamos a cobrar?. No podemos jugar un clásico y después todos decir que tiene que mejorar el fútbol cuando hay un claro error. Demasido grosero para dejarlo pasar, para decir que no lo vio, que no lo percibió."



MAL ARBITRAJE EN HONDURAS: "Ahora vi la imagen, Johnny protestó. Es un despropósito que no se cobre ese offside cuando está Bengtson al lado del arquero."



JUEGO DE SU EQUIPO: "Hicimos un buen partido, fue parejo y a partir de que consiguen ese gol se tranquilizan más ellos, quizás nos manejaron la pelota y nos costó generar. Un poco caliente porque se decide por un gol muy claro en offside."





MALESTAR POR EL RESULTADO: "Hay cosas que sos recurrentes y creo que es el mismo que nos cobró el penal con Melissa Pastrana, me parece, capaz que me equivoco. Todos los errores que tengo en la memoria en los clásicos son en contra de Motagua y demasiado groseros."



CORRECCIONES EN SU EQUIPO: "Nos faltó esa rebeldía para ir a buscar más, generar más idea con la pelota. Generamos poco, nos faltó un poco de rebeldía como para ir a buscar. Lo que no me gustó fue el línea que se come ese offside en un clásico."



LESIÓN DE MARCELO PEREIRA: "Tenía un golpe, seguramente le tienen que hacer una radiografía para saber cuál es la gravedad. Por eso hicimos el cambio porque no estaba bien."



MÉRITO AL RIVAL POR EL TRIUNFO: "La queja es con el línea en particular porque Moncada tampoco lo ve, es un trabajo en general pero seguimos sin ver cosas. Desde Rasquiña hasta ahora, todos los errores son a favor del rival. No es que no le de méritos, fue un partido de trámite parejo pero es una lástima que se decida con un gol que está tres metros adelantado al lado de Johnny. Si el línea no ve eso, ¿para qué está?".





COSAS EN CONTRA DE MOTAGUA: "No siento, estoy seguro. Todos los errores que tengo en la cabeza desde que he dirigido son en contra de Motagua, muy pocos, no recuerdo casi. Me parece increíble que el línea no pueda ver esa jugada."



DESCANSO LARGO: "Venimos con muchos juegos, hoy lo sentimos, también tuvimos la baja de Kevin (López) que no estaba bien por la continuidad de partidos. Ahora vamos a tener un tiempo para recuperar."