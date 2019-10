Tabla de goleadores Honduras: Costly, Arboleda, Benguché y Bruno Volpi golean

Follow @GustavoRocaGOL

Se cerró una nueva jornada en el fútbol hondureño. La fecha 13 culminó con resultados sorpresivos pero sobre todo, con una cantidad de goles interesante que hicieron que la tabla de goleadores tuviera movimientos.

No obstante la alteración en esta tabla sucedió en los escalones de abajo y no en el top, pues Juan Ramón Mejía, que a pesar que no marcó en esta fecha, sigue siendo el mejor anotador ya que contabiliza 13 anotaciones.

Pero sí sumaron goles otros delanteros como Marcelo Estigarribia del Motagua que arribó a a su tercer gol de la temporada; Bruno Volpi (Platense) y Mario Martínez (Marathón) a su cuarto tanto, mientras que Yustin Arboleda (Marathón), quien marcó doblete, Carlo Costly (Marathón) y Jorge Benguché (Olimpia) cosecharon cinco.

Franco Güity, delantero de la UPN y quien es el perseguidor de JR Mejía, marcó en el empate 4-4 de Los Lobos ante Marathón y se puso a tres del artillero del Real de Minas; consiguió su décimo grito en el Apertura-2019.

Tabla de goleadores Apertura-2019 de la Liga Nacional: