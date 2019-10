Josué Villafranca: "Voy a aprovechar cada oportunidad como el último partido de mi vida"

La joven promesa hondureña Josué Villafranca (19) está gozando de su mejor versión en la Liga Nacional de Honduras desde su llegada al Club Deportivo Vida en calidad de préstamo procedente del Motagua.

Solo en la institución cocotera ha disputado el 60% de sus 15 encuentros en la primera división de Honduras gozando de las oportunidades de Fernando Araújo, la cual le ha valido para anotar en 3 ocasiones.

En el último encuentro ante Real Sociedad, se despidió con una anotación que le valió para conseguir un triunfo importante para el Vida que se ubicó en la cuarta posición del Torneo Apertura 2019.

"Estoy agradecido con Dios por siempre tenerme allí lleno de bendiciones, al igual que al cuerpo técnico por confiar en mí. Mucha felicidad para mí y familia que siempre me apoya. Siempre pienso en positivo y para los próximos juegos espero seguir anotando", comentó.

ADAPTACIÓN

Villafranca fue uno de los últimos jugadores en incorporarse al equipo es por esta razón que considera que le fue complicado adaptarse, además del hecho de sentir frustración cada vez que se iba a dormir.

"Yo vengo de otro equipo, mi adaptación fue difícil, pero me siento acoplado. Cuando llegué no miraba la luz, pero dije que todo llegaría a su tiempo. Finalmente ante Real España me dieron la oportunidad y la supe aprovechar. Cada oportunidad que se me brinde la voy a aprovechar como si fuera el último partido de mi vida", soltó.

Y agregó: "Yo venía a aportar, por eso estaba frustrado, pero ahora se están viendo los frutos que esperaba, quiero mantenerme allí arriba aportando de titular".

SALIDA DE MOTAGUA

Sin embargo, ante todo ello hoy goza de días felices de los cuales espera que sirvan como aval para regresar a las Águilas y triunfar como era su sueño. Después de todo le restan 2 años más de contrato.

"Será maravilloso que un equipo como el Vida esté en la fiesta grande y claro que será un currículum para impresionar a Motagua, pero en esto del fútbol no se sabe nada", añadió.

Además reveló sobre el episodio cuando le comentaron que quedaba fuera del Motagua, ya que Diego Vázquez no iba a contar con él para la presente campaña.

"No sabía nada, fui a pretemporada y Diego Vázquez me dijo que no iba a contar conmigo, me desanimé, pero también lo asimilé sabiendo que las cosas pasan por algo. Me vine al Vida y ahora estoy triunfando. Mi relación con el Motagua está bien, veremos qué pasa al final del Torneo", cerró.

Josué Villafranca viene representando a Honduras en las selecciones menores. Disputó los Juegos Centroamericanos y de Caribe 2018 y el Mundial de Polonia 2019. Ahora quiere hacer su propia historia en el máximo circuito.