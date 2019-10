Jornada en Concacaf: Calendario de partidos de la Fecha FIFA de octubre

¡Qué jornada! Esta semana se abre el telón de la Liga de Naciones de Concacaf en los diferentes grupos en donde la Selección de Honduras hará su debut oficial en el torneo en busca del título y de la clasificación a la próxima edición de la Copa Oro.

La Bicolor se medirá ante Trinidad y Tobago el próximo jueves 10 de octubre y más tarde recibirá a Martinica el domingo 13 del presente mes.

Para la escuadra catracha y el resto de las delegaciones de Concacaf será importante mantener una racha de victorias y evitar derrotas puesto que se juegan puestos de clasificación en el ranking de la FIFA.

ASÍ SE JUGARÁN LOS ENCUENTROS DE OCTUBRE



Jueves 10 de octubre:

5:00 pm Trinidad y Tobago vs Honduras

7:00 pm Haití vs Costa Rica

3:00 pm Belize vs San Cristóbal y Nieves

6:00 pm Guyana Francesa vs Granada

5:00 pm Islas Vírges vs Bahamas

5:00 pm San Maarten vs Islas Turcas



Viernes 11 de octubre:

05:06 pm USA vs Cuba

7:00 pm Islas Bermudas vs México

3:00 pm Antigua y Barbuda vs Guayana

1:00 pm San Vicente vs Surinam

8:00 pm Nicaragua vs Dominica

13 de octubre

8:00 pm Honduras vs Martinica

6:00 pm Costa Rica vs Curacao

4:00 pm San Cristóbal y Nieves vs Belice

5:00 Granada vs Guayana Francesa

1:00 pm Islas Vírgenes vs Bonaire

14 de octubre

6:00 pm Guyana vs Antigua Barbuda

1:00 pm Dominica vs Nicaragua

17:00 pm Suriname vs San Vicente

4:00 pm San Martín vs Guadalupe

15 de octubre

5:30 pm Canadá vs Estados Unidos

7:30 pm México vs Panamá

2:00 pm República Dominicana vs Montserrat

3:00 pm Santa Lucía vs El Salvador

5:00 pm Aruba vs Jamaica