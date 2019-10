Ramiro Martínez analiza su llegada a Real España: "Es un reto enorme que nos encanta"

La nueva contratación que llegará a ocupar el banquillo de Real España, el técnico uruguayo Ramiro Martínez, ya vive el ambiente previo a su llegada al país para asumir el desafío de dirigir a la realeza, que no pasa un buen momento en el Torneo Apertura 2019.

El uruguayo Ramiro Martínez es el nuevo técnico de Real España

El entrenador charrúa, que cuenta con mucha experiencia con categorías juveniles, brindó una entrevista en las redes sociales del cuadro aurinegro donde explicó cómo se dio su fichaje, la metodología de fútbol y la forma en cómo toma el reto de asumir la dirección técnica de Real España.

"Aprovecho para mandar un saludo enorme a toda la afición de Real España, a su plantilla de jugadores, a su junta directiva. Agradecer la oportunidad y la confianza que han depositado en mí para llevar adelante este reto, y dar lo mejor de mí, prometer un trabajo importante al frente del equipo", fueron las primeras palabras del timonel.

Ramiro Martínez reveló que es consciente de la dificultad del proyecto que encabezará en la institución españolista. Además hizo una promesa que involucra trabajo y esfuerzo.

"El reto de llegar al equipo lo tomo como un orgullo, dirigir a un equipo grande es una realización personal muy importante para cualquier entrenador. De todas maneras lo siento como lo que es, un desafío hermoso en mi carrera, que espero estar a la altura de poder cumplir y que espero dar lo mejor de mí. La única promesa que puedo hacer es el trabajo con mucho profesionalismo, tanto yo como mis compañeros, y poder estar a la altura de lo que se espera de nosotros."

También se refirió a la manera en la que se dio el contacto con el presidente de Real España,

Elías Burbara, y lo que ha hecho desde fue concretada su contratación.



"Mi llegada se da por medio de mi representante que entabló las conversaciones con don Elías Burbara, que fue la persona que se comunicó conmigo y que en todo momento estuvimos intercambiando ideas, conociendo más a fondo lo que es club, intentando ponerme a tono con todo lo que allí se desarrolla, conociendo el momento, los jugadores, mirando muchos videos en estos días que llevo esperando el momento de la partida. Ellos depositaron la confianza en nosotros, la tomamos como tal. Es un reto enorme, divino, un desafío particular y profesional que nos encanta, y vamos a dar lo mejor de nosotros para llevar a Real España a buen puerto."

Confesó lo que le gusta de sus equipos, la forma en que plantea los partidos, la pretensión de sus dirigidos y lo que no concibe como entrenador de fútbol.



"Nuestro estilo de juego está basado como lo que es el club: un equipo grande. No concibo un equipo grande de otra manera que no sea protagonista, que no siendo el que propone, el que intenta llegar por todas las vías al arco rival, el que intenta proponer las situaciones de juego, el dominio del trámite de los partidos. Van a ver un equipo que tiene hambre, ambiciones, ganas de jugar un buen fútbol pero pensando siempre en el arco de enfrente y siendo equilibrados a la hora de defender, que también es la otra parte de este juego. Muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchas ganas de hacerlos protagonistas del juego, un equipo intenso, un equipo que juegue mucho por las bandas."

Por último añadió lo que los aficionados verán de Real España con su llegada.

"Me ha tocado felizmente trabajar en Peñarol, que es un equipo grande, muchos años y sé lo que siente el hincha de un equipo grande, y sé lo que necesita ver un hincha de un equipo grande. Eso es lo que vamos a ir buscar a Real España desde el primer día que lleguemos."