Jorge Pineda confiesa el plan de Marathón: "Tenemos que pasar por encima de los equipos restantes"

Marathón no aparta la vista de su objetivo que es mantenerse el primer lugar de la tabla y asegurarse la Gran Final al término de la pentagonal del Torneo Apertura 2019. Al menos esa fue la explicación del asistente técnico, Jorge Ernesto Pineda.

La mano derecha de Héctor Vargas en el cuadro esmeralda brindó declaraciones sobre la actualidad de Marathón, los errores arbitrales principalmente del encuentro ante UPNFM, el choque pendiente contra Platense y el anuncio del nuevo entrenador de Real España.

SE MANTIENEN LÍDERES: "Cuando se planifica una semana de trabajo es para buscar ganar, lamentablemente no se pudo producto de lo que ustedes observaron. Creo que el haber perdido esos dos puntos influyen para que no tengamos una separación lógica contra Olimpia y Motagua. Ante todo eso seguimos apuntando al primer lugar, sabemos lo que se nos viene, sabemos contra quiénes nos toca jugar y buscar los resultados. Será algo que no se ha dado en otros torneos, el hecho de que tres equipos estén involucrados peleando el primer lugar y esperamos que nosotros seamos los que al final nos quedemos con la cima."



HAN DEJADO ESCAPAR PUNTOS EN CASA: "Estamos totalmente claros pero algo que ha beneficiado al equipo es que afuera hemos sacado puntos importantes, así que tras ese objetivo vamos. Sabemos que nos faltan varios partidos fuera de casa, igual vamos con la intención de no perder ese primer lugar. Al enfrentar a Platense vamos con la idea siempre de mantenernos con ese primer lugar, no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos y eso es lo más importante porque si estuviésemos empatados con Motagua u Olimpia, seguramente dependeríamos de otros resultados. Con el equipo que tenemos, creemos y estamos convencidos que lo podemos lograr."



BENEFICIOS EN EL ÚLTIMO JUEGO: "Son situaciones que se dan dentro de los partidos, nadie mencionó mucho de lo que fue ese penal cuando sucedieron los penales contra Olimpia en el Olímpico. Todo mundo quedó callado, no como ahora que a cada ratito están preguntando. Nadie dice nada que el cuarto árbitro nos dice claramente a nosotros que la jugada del primer gol de la UPN tenía que haber pitado la jugada para no continuarla, prácticamente no valía ese gol. Estamos convencidos que no era gol legítimo."



ERRORES ARBITRALES: "El partido iba 0-0, no tenía que haber sucedido esa jugada del gol de la UPN y en este caso lo validaron. Estamos más enfocados en lo que fue el penal que lo que fue la primera jugada de la UPN que concluyó en gol."





PICARDÍA EN SU ETAPA COMO JUGADOR: "Era muy diferente antes, ahora hay diferentes tipos de modificaciones que han habido."



LESIÓN DE ESTEBAN ESPÍNDOLA: "Está con terapias, lo está tratando el doctor del equipo, "Maní" está pendiente y algunos otros doctores que están viéndolo. Esperemos que esté para este partido, creo que lo que hizo el profesor Vargas fue lo correcto en sacarlo del partido porque si hubiese seguido jugando, la lesión hubiera recrudecido al grado que no lo tuviéramos para tres o cuatro partidos."



BAJAS EN DEFENSA Y ESTADO FÍSICO DE BRYAN JOHNSON: "Johnson está disponible, Barrios también, está Vega que es un cipote de la sub-18 que está en los microciclos de trabajo con la Selección. Mayron Flores ha jugado esa posición. No habrá ningún tipo de problema, creemos que esa es la chance que tiene que tener todo jugador para que lo tomen en cuenta y siempre se dan este tipo de situaciones cuando hay llamados a Selección, cuando hay lesionados, cuando hay tarjetas amarillas o rojas. Tienen que aprovechar."



PERJUICIO CONTRA MARATHÓN: "Es un tema bastante complicado, uno puede entender que el árbitro se prepara durante la semana también para sacar um buen arbitraje. Que no sea el blanco para que los periodistas puedan tomar posición para recriminarlo o en este caso los equipos. Siempre he dicho que los árbitros tienen que dedicarse a pitar lo que ellos realmente saben, lo que ven. No que se anden fijando en una camiseta, más que todo es el enfoque que le pueda dar a un partido de fútbol. Si traemos videos, sabemos que de una u otra manera nos han perjudicado pero ese es el diario vivir del arbitraje y lo que importa aquí es que nadie influya para que se puedan tomar otras decisiones posteriores. Lo que queremos es que siempre haya un arbitraje que no ayude a determinado equipo, la cuestión es que el árbitro tiene que estar sujeto a lo que él sabe, no a lo que puedan decirle o imponerle."

PREDISPOSICIÓN DE LOS ÁRBITROS: "Hay cosas que se manifiestan y se da en base al equipo contra el que se está jugado. Por ejemplo, cuando nosotros cometemos una falta, el árbitro va sobre el jugador a recriminarle. Igual sucedió en el partido contra Motagua iniciando el partido, el árbitro se va sobre el jugador nuestro, cometió otra falta Motagua y no pasó nada. Ese tipo de situaciones conllevan a que debe ser igual todo, que lo que se de en ese momento sea que el árbitro no ande viendo el escudo. Simplemente es que desarrolle el partido tal y como está, que le de ligereza al juego, que no esté pitando tanto a cada momento. Creo que hay faltas que el árbitro debe dejar pasar para darle más fluidez al partido. Si está pitando a cada rato se descompone una idea tanto del equipo contrario como el local."



PARTIDO ANTE PLATENSE: "Ganando nos ponemos en una situación importante, esperando el partido de vuelta que puedan jugar Olimpia y Motagua que se sacan puntos, o se queda uno o empatan y nosotros tenemos una mejor posición. Eso se puede dar pero estamos confiados en que nuestros jugadores, nuestro técnico, definiremos esto producto de lo que podamos hacer nosotros, no de lo que puedan hacer los demás equipos."



CAMBIO DE TÉCNICO EN REAL ESPAÑA: "Independientemente del técnico que viene, no tenemos que estar sujetos a lo que ellos puedan definir o decidir. Tenemos que hacer nuestro partido, tal vez el jugador tenga una estima por el técnico que habían dejado en ese momento, el profe Luis Ordóñez, y hacen llegar a un técnico uruguayo en el cual ellos confían que los puede sacar de la situación en que están. Puede ser contraproducente pero el enfoque de nosotros es programar nuestro partido, independientemente de quien pueda estar. Estamos claros, si queremos quedar en primer lugar tenemos que pasar por encima de los equipos restantes a los que nos tenemos que enfrentar."