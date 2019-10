Roberto Moreira: "Por más que digamos que fue una ayuda no vamos a conseguir nada"

Motagua volvió a los trabajos luego de caer el pasado domingo en Comayagua ante Olimpia, un partido que terminó en polémica arbitral por uno de los goles, pero el delantero paraguayo Roberto Moreira no se quiso enfocar en ello.

Tabla de posiciones del torneo Apertura

"La derrota uno la toma de la peor manera, ahora tenemos que pensar en lo que viene, ahora estamos en el tercer puesto, esto sigue, quedan varias fechas por delante, sabemos que si hacemos bien las cosas podemos tener chance porque como se están dando las cosas, cada equipo no regala nada y si sacamos un resultado positivo ante Platense va ser algo bueno", comenzó diciendo Moreira.

También acepta que fallaron, pero que analizarán los errores. "Cuando se pierde es porque algo hicimos mal, ahora hablaremos con Diego y veremos las fallas que hemos tenido, no fue nuestro mejor partido ante Olimpia, pero estamos a dos puntos del líder, no es malo, quedan varias fechas, sumar de visita se hace más difícil".

¿Olimpia fue superior?

"La verdad que no, fue un partido muy trabado, en el segundo tiempo lo fuimos a buscar, no supimos manejar algunas cosas que tuvimos, no encontrábamos el rumbo y no tuvimos situaciones muy claras, por eso seguramente no hicimos un partido muy vistoso"

Y cerró hablando del error arbitral, pero se olvida de esa jugada, sabe que es pasado y ahora piensa en el próximo compromiso.

"La verdad que no me gusta hablar de lo que pasó, uno tiene que aceptar cuando se pierde y ahora pensamos en lo que se viene, ya pasó por más que digamos que fue una ayuda no vamos a conseguir nada, ya está, ya hemos caído en ese partido", comentó.