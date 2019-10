Diego Vázquez: "Si me pongo a hacer la cuenta de los errores en contra o a favor es 10 a 1"

Diego Vázquez siempre es frontal con sus declaraciones y nunca se guarda nada cuando algo le molesta. Así lo expresó luego del error arbitral que le costó el triunfo ante Olimpia, según el análizis que realizó al término del juego.

Con polémica arbitral, Olimpia se queda con el clásico ante Motagua en Comayagua

Mientras Motagua se prepara pensando en el próximo encuentro por el Torneo Apertura 2019 ante Platense, el técnico de las Águilas brindó entrevistas previo al entrenamiento de este martes y dejó varios recados para los árbitros y la UPNFM.

POST CLÁSICO ANTE OLIMPIA: "Perdimos un partido importante, lógicamente que en lo anímico no es lo ideal pero ya estamos pensando en trabajar bien estos 10 días para enfrentar a Platense."



VUELTA A LA PÁGINA: "Es difícil con errores recurrentes, en algunos programas podría ser el protagonista de simbología de un libro de Dan Brown porque buscan hasta las comas, podrían trabajar allí algunos. Lo dejamos pasar, pasan los errores en contra y no saben qué hacer para justificarlos. Siempre uno es positivo y en el mejor momento el fútbol nos va a devolver lo que nos quitó el día de ayer, que fue un gol claramente en offside."



MISMO DISCURSO POR ERROR ARBITRAL: "Yo dije que el gol era una clara posición de fuera de juego y lo sigo sosteniendo, intentan decir cosas pero si te pasa la pelota por entre las piernas y no intervenís, entonces ¿cuándo vas a intervenir?. Después tuvimos mucho tiempo para empatar y no tuvimos la claridad."



SILENCIO DE BENIGNO PINEDA Y ÓSCAR VELÁSQUEZ: "¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo que hablen o no hablen. El tema son los errores recurrentes y se olvidan de jugar. Este mismo en una jugada no similar pero de la misma regla FIFA, pasó en el partido UPN-Olimpia, era el empate de UPN y no lo cobraron el gol. Pero UPN parece que solo habla con un equipo, le cobraron dos penales a Marathón increíbles y allí no dicen nada, solo hablan contra Motagua. No es que solo me centre en una cosa, me centro en lo más importante que el partido se decidió por un error grosero de este línea que ya es la segunda vez, le cobró el penal a Melissa y otras que no las tengo registradas."





EQUIPO SUPERIOR EN EL CLÁSICO: "Lo que pasa es que el partido tiene momentos anímicos, hicimos un buen primer tiempo a partir del gol de tiro libre, después pudimos empatar. En el segundo empezando el partido te hacen el segundo gol, se tranquilizan en el manejo de la pelota y a nosotros nos falta idea para ir a buscarlo y empatar el partido. Fue un partido parejo, típico clásico, tampoco con que diga que fue el gol en offside, no estoy demeritando el trabajo del rival, para nada. Estoy diciendo lo que se ve y que los errores eso lo confirmo en los 12 torneos que tengo acá, en los clásicos si me pongo a hacer la cuenta de los errores en contra o a favor es 10 a 1, el porcentaje te lo firmo, lo podemos poner en apostemos que es 10 a 1."



QUEJAS DE LA UPN SOBRE EL ARBITRAJE: "Se quejan, no el doctor (Salomón Nazar) en este caso en particular. Se quejan solo contra un equipo, contra los demás no dicen nada."



SIN TRIUNFOS ANTE LOS GRANDES: "Le ganamos a Marathón 1-0 en Juticalpa. Han sido partidos de trámite parejo."

Motagua gestiona ante Concacaf jugar en el Nacional y con público ante Alianza



APRETADA LA TABLA DE POSICIONES: "Estamos muy bien más allá de haber perdido el clásico, con mucho ánimo de lo que viene. Estamos en semis de Conca (Liga Concacaf) también. Estamos peleando arriba, viene la recta final. Estamos como los Galgos, a veces los Galgos el que está atrás, al final acelera y tenemos ese partido."



SOBRE PLATENSE: "En el Puerto es un rival que maneja bien su cancha y es un rival de peso, nosotros tenemos que trabajar pero tenemos bastante tiempo para ese partido."