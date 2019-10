Astor Henríquez a la Fenafuth: "En cuanto a la legislación deportiva hay temas que son urgentes"

Después de su pasaje destacado por el fútbol como profesional, la carrera de Astor Henríquez de ahora 36 años siguió su paso no tan distante del deporte que le apasiona, peleando las batallas desde el punto de vista legal como agente, asesor y abogado en el derecho deportivo.

Después de graduarse como profesional del derecho desde hace tres años, se ha hecho de un nombre ganando casos importantes representando a jugadores como Mario Berríos, Jamal Charles, Wilmer Fuentes, Horacio Londoño, Mario Abadilla, entre otros.

Recientemente formó parte del 8° Congreso Internacional de Derechos del Fútbol que se realizó en España en donde se habló de diversos temas relacionados con lo derechos de los futbolistas.

Hoy en DIEZ lo tenemos en una entrevista amplia en donde dialogamos sobre los nuevos retos que tiene por cumplir la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

¿Cómo traduce su pasaje en la abogacía después de ser futbolista?

Dios me ha dado la oportunidad de poder soñar y creer que con él todo es posible. Agradezco que me dio el entendimiento que solo era el comienzo y ahora entrando a una nueva profesión que es el derecho. Dios me ha abierto la oportunidad por al menos 5 años de ejercer la abogacía. Aquí he tenido la oportunidad de representar a entrenadores y jugadores extranjeros y nacionales, también el hecho de asesorar algunas academias y clubes de la primera división en cuanto a temas legales.

¿Qué le dejó a Astor Henríquez el congreso celebrado en España?

La verdad que fue una experiencia a nivel profesional y personal muy importante para mi vida. Este evento tuvo un gran impacto, en lo personal es me llenó de fe por experimentar nuevamente lo que es el favor de Dios. Dos personas fueron importantes para esto; finalmente en lo profesional es un gran paso en esto del derecho deportivo que me apasiona mucho.

El abogado Astor Henríquez durante el congreso en Madrid

¿Cuáles temas relevantes se tocaron?

Temas de actualidad en cuanto a legislación deportiva, como por ejemplo que el TAF tiene una nueva división anti-dopaje, derechos de formación y mecanismos de solidaridad para futbolistas profesionales y menores; reformas como que la FIFA ahora va a controlar las comisiones de los agentes, solvencia, fondos de inversión, jurisprudencia entre otros temas relevantes.

¿Cuáles son esas reformas relevantes que se tocaron el congreso?

Partimos de un principio con el Reglamento de Estatutos de Jugadores de FIFA, esta se actualiza cada año y las Federaciones deben incorporar de manera obligatoria. Con ello la Fenafuth tuvo que incorporar nuevos estatutos, pero sí vienen algunas reformas importantes como derechos de formación y mecanismo de solidaridad porque FIFA está viendo que los clubes formadores están perdiendo mucho dinero.

La FIFA está viendo a través de una Cámara de Compensación en donde automáticamente se van a encargar de pagar esos montos a los clubes de manera automática, además de rastrear qué clubes deben pagar derechos de formación.

¿Qué hay del tema de las comisiones de los agentes?

Ahora FIFA va a regular los porcentajes que los agentes van a poder cobrar en las negociaciones. También a los jugadores.

¿Cómo entra en este papel el tema de rescisión de contrato?

Hay algunas reformas que ya están en vigencia a nivel mundial desde el último semestre del año 2018. El jugador puede salir libre apelando a la falta de pagos de dos meses, pero hay procedimiento a seguir ante el TAF que se dé la respectiva rescisión. Esta ha venido a impactar a favor de los jugadores porque eso les permite anular su contrato, este fue uno de los casos que llevé con Jamal Charles el cual terminó siendo favorable.

A nivel nacional no tenemos una Cámara Nacional de Resolución de Disputa. La Fenafuth se está esforzando en implementar esta nueva legislación, pero hace falta mucho por recorrer, todavía estamos con el Tribunal de Arbitre que no permite una apelación a jugadores y clubes cuando hay una apelación en contra. Son cosas que se deben seguir trabajando. En parte me he dado cuenta de que a nivel mundial la legislación deportiva se mueve rápido de manera constante. Debemos estar a la altura de esos retos.



Es decir… ¿claramente un jugador puede decir -me voy- después de dos meses sin pago?

Sí, con las modificaciones en el estatuto de transferencias de jugadores de la FIFA, estas entraron en rigor hace unos meses atrás para que los clubes sean responsables en los pagos, pero hay muchas protecciones a favor de los clubes, pero en ese sentido la Fenafuth debería estar más apurado en arreglar este reglamento, pero todavía no se ha creado. El tema de derechos de formación es otro en el cual se debe crecer.

Hay muchas fuerzas básicas… ¿ellos también entran en el tema de las comisiones?

Son todos los clubes federados que pertenecen a una regional y fútbol federado, puesto que desde los 12 años el jugador le genera al club. Todos estos equipos formadores tienen un porcentaje de dinero en relación a los años que los formó.

El mecanismo de solidaridad trabaja en cuanto a transferencias, este club también tiene derechos, pero es algo que acá no está regulado, como la exigencia de un pasaporte digital para monitorear el paso de los jugadores en los clubes que han participado.



El abogado hondureño Astor Henríquez junto al presidente de la Federación de España, Luis Rubiales

¿Qué tipo de falencias ha encontrado en cuanto a los contratos de los futbolistas hondureños?

Recordemos que partimos que un contrato es un tema entre dos partes. Pasa más por una responsabilidad del futbolista de saber lo que está firmando. Muchas veces al jugador se le transmite algo que le va a plasmar y no lo recuerda, no pregunta. En ese aspecto no quisiera culpar a los clubes, pero el jugador debe ser responsable.

¿Es obligatorio firmar un nuevo contrato una vez que un equipo pierde la categoría?

Uno firma el contrato para la participación en torneos de liga profesional por los campeonatos tales… desde el punto profesional sería ilógico que un contrato de primera división sea válido en segunda división, por lo tanto allí culmina.

Es decir: ¿si firmo contrato por 5 años y el equipo desciende dentro de dos, mi contrato queda nulo?

Sí, el contrato deja de ser válido. En ese caso yo como profesional exigiría la anulación del contrato porque no me está cumpliendo el objeto por el cual se firmó.

¿A dónde figura el finiquito en todo esto en la Liga Nacional?

Esa figura es un tema que se ha utilizado de una manera errónea y del cual se ha hecho mal uso. El término ideal es rescisión de contrato por mutuo acuerdo. Digo esto porque estos documentos dicen textualmente que el club no tiene responsabilidad para el jugador, prácticamente están liberando al jugador de cualquier responsabilidad. Lo ideal es una terminación de contrato por mutuo acuerdo en donde refleja las obligaciones de ambas partes.

¿Qué hay del tema de los 12 salarios?

Hay derechos que se adquieren a nivel de gremio y esa es una de las luchas de la Asociación de Futbolistas -y quiero aclarar que no soy parte de ello-. Un contrato es un acuerdo entre partes y si en este caso de manera personal un club hace una forma distinta a algo que no sea dinero, es un acuerdo entre partes y la misma legislación deportiva lo permite.

¿Existe un salario mínimo para un futbolista?

No lo hay, hay otras asociaciones que lo han implementado, pero en Honduras no existe esa figura. El futbolista acuerda de manera libre con el club cuál será su salario y tiempo establecido.



¿Cuáles son los retos de la Fenafuth para ponerse al día en cuanto a nuevas reformas?

De manera personal desconozco a fondo, pero me imagino que están trabajando para ponerse a tono en cuanto a la legislación deportiva, pero hay temas que son urgentes, por ejemplo el estatuto de transferencia de jugadores es un tema que urge. También consolidar y que se haga realidad la Cámara Nacional de Resolución de Disputa ya que el TAF queda desfasado. También deben de trabajar en los derechos de formación y pasaporte digital. Hace 10 meses solicité la interpretación de artículo 7. La interpuse por un caso de Jerry Bengtson porque el Tribunal me negó la solicitud, pero aún estamos sin respuesta sobre esto.