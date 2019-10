Dabirson Castillo se arrepiente: “Fue una decisión muy tonta salirme de Olimpia”

Dabirson Castillo fue en su momento uno de los fructíferos fichajes del Olimpia en la temporada 2017-18 procedente del Platense. Sus actuaciones en la institución selacia y su rendimiento a nivel de selección menores logrando una Copa del Mundo (Nueva Zelanda 2015) subió sus bonos convirtiéndolo en una de las promesas del fútbol hondureño.

Dos años después vive una realidad lejos de sus proezas en la primera división con la escuadra merengue al fichar por el Juticalpa en la Liga de Ascenso.

Hoy en entrevista en exclusiva para DIEZ, dice que lamenta el hecho de haber pedido su salida de el que considera el “mejor equipo de Honduras”. Además reveló la situación controversial que vivió con el entrenador Wilmer Cruz en el Juticalpa.

¿Qué tal tus días en tu retorno en Olancho?

Tranquilo, en su momento me tocó esperar, pero ya estoy aquí. Veremos qué sucede, nunca había estado en segunda división, pero es un verdadero reto para mí.

Antes de ello fuiste a entrenar unos días en Real de Minas: ¿qué sucedió?

Fue un momento extraño, el profesor Raúl Cáceres habló conmigo, me dijo que hablaría con el presidente un día jueves y yo ya tenía cuatro días entrenando. Estuve así, esperé hasta un lunes y no me decían nada, me cansé de esperar y me salí en pleno entrenamiento. Nunca se logró un acuerdo.

¿Con qué otros clubes tuviste contacto?

El resto eran equipos de segunda división. En su momento hubo una posibilidad de llegar al Vida por la lesión de Jorge Zaldívar, pero les respondí que no porque antes de ello me habían dicho que no y tras su lesión que -sí-.

¿Por qué decidiste volver a Juticalpa?

Se dieron algunas situaciones, me llamaron y de mi parte acepté por algunas condiciones.

¿No siente que resta tu valor en la Liga de Ascenso?

Pienso que sí, desde el momento de descender es claro que uno se devalúa de una manera exagerada y el hecho que no terminé jugando con Wilmer Cruz, al final no sé qué pasó con él. El equipo terminó descendiendo y me terminé devaluando.

Finalmente, qué fue lo que ocurrió: ¿acto de indisciplina tuyo o fue un choque con él?

La verdad que no tuve nada que ver. En el día del partido ante Honduras Progreso entró al camerino en el primer tiempo, habló con Salas -que no tenía el nivel que mostró en el Olimpia, luego con Escalante -que venía del extranjero y que debería mostrar de qué está hecho-. Después conmigo me dijo -vos hijo de tanta y un montón de palabras obscenas.

Esperame… ¿Wilmer te dijo -vos hijo de put… y qué más pasó?

Correcto. Siguió diciendo muchas cosas como que a los jugadores de Olimpia nos tenían engañados. En ese momento dijo que si perdíamos ese juego nos mandaría a las reservas, el juego terminó 2-2 y cuando regresamos al camerino me volvió a insultar, no le respondí, acepté sin razón -él sabrá por qué lo hizo-. Al final terminé en las reservas, volví al primer equipo y antes de un juego ante el Vida me volvió a sacar.

En un momento le llamé para decirle que no podía ir a un entreno por un tema familiar, pero me respondió que ya no me necesitaba y que hablara con la directiva, por eso no regresé, me quedé en mi casa. Al final solo vi cómo descendieron.

¿Volviste a comunicarte con él o tu relación sigue rota?

Un día fui a traer mis cosas, le llamé para consultarle si podría ir a su hotel para hablar con él, pero me respondió que no, que me llegara al estadio. En ese momento no podía quedarme más tiempo, estaba con mi esposa y solo iba por mis cosas. Pero yo no guardo nada de rencor, si él tiene algo contra mí es decisión de él, si se la tenía conmigo o era por calentura, es decisión de su corazón.

¿Con todo lo que pasó volverías a formar parte de otro equipo con Wilmer Cruz al mando?

Esto es fútbol, es mi trabajo y sin un día llegara a decirme que me necesita volveríamos a hablar. Yo en verdad tocaría ese tema, qué pasó y si le hice algo que me perdonara, soy de las personas que, si tengo que pedir perdón, lo hago.

¿En todo este tiempo temías quedarte sin equipo en el cierre del mercado?

Sí porque tuve la oportunidad de quedarme sin equipo. No era conveniente para mí quedarme parado todo este tiempo.

¿Cuál era tu plan B en caso de no encontrar equipo?

La verdad que yo solo estaba pensando en seguir estudiando (culminar su bachillerato y estudiar inglés) porque sé que en algún momento el fútbol acabará, miraban un horizonte oscuro. Lo demás era estar con la familia.

¿Y económicamente cómo harías?

Tenía algo como para estar estos equipos. En lo demás mi suegra, esposa y mi madre son un buen soporte.

¿Cuáles son los retos que vienen para ti, segunda es complicado y pierdes horizonte en la selección?

Es complicado porque Coito no vendrá a la Liga de Ascenso a ver un jugador, por los momentos la selección está perdida, pero esperamos que un futuro se dé. Yo acá solo firmé hasta diciembre, en ese sentido puedo volver a un equipo de primera en enero.

¿El ciclo con el Olimpia está cerrado?

En lo personal estoy arrepentido por una decisión que tomé. Le dijo a Osman Madrid que no quería seguir en el equipo porque no me habían sacado la visa (por problemas con la residencia). Jugué con Nahún Espinoza, pero Manuel Keosseián me marginó por completo. Yo espero volver y si se da la oportunidad quiero aprovecharla.

¿Fue algo de impulso?

Sí, ya cuando vine a ver las cosas dije que fue una decisión muy tonta la que tomé de salirme del mejor equipo de Honduras.