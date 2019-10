Árbitros piden castigo para Orinson Amaya y amenazan con no pitarle al Marathón

Los Árbitros Profesionales Asociados de Honduras (APAH) en un comunicado se han referido al caso del presidente del Marathón, Orinson Amaya, quien 'vertió declaraciones temerarias y difamatorias contra la cuarteta y el gremio arbitral'.

Debido a que pasaron los días y el mandamás de los 'verdolagas' no recibió ningún castigo, los silbantes han recurrido a lo legal.

Orinson Amaya, presidente del Marathón, luego del juego ante Motagua, salió molesto pese al triunfo, en el cual aseguró que "ya no voy a contratar jugadores, voy a contratar árbitros. Se vio que realmente están pagados".

Tras estas reacciones han pedido un castigo legalmente ya que se sienten que son irrespetados por jugadores, técnicos y directivos.

"Solicitamos se interponga de nuevo la denuncia según el procedimiento en el artículo 119 del código de disciplina de la Fenafuth. Al mismo tiempo que se hagan las gestiones correspondientes para que las actitudes y determinaciones de las comisiones de disciplina pongan un alto a esta situación, ya que el arbitraje hondureño está rebasado por que jugadores, cuerpo técnicos y directivos de equipos intimidan, desacreditando públicamente a los árbitros", inicia el comunicado.

AMENAZAN CON PITAR

"Como gremio hemos tratado de resolver esta situación por los medios legales correspondientes y no hemos visto interés alguno en el caso por las autoridades correspondientes. Por lo tanto de encontrar una respuesta aclaratoria y ejemplar en este caso la Asociación de Árbitros Profesionales de Honduras en harás de dignificar el arbitraje hondureño tomaremos la decisión de no dirigirle partidos al equipo Marathón tanto de local como de visita hasta que mediante canales legales no se resuelva este problema", se puede leer en el comunicado.