Ramiro Martínez en su presentación: "Vamos a tratar de llevar a Real España a lo más alto"

El Real España hizo la presentación oficial del nuevo técnico Ramiro Martínez, quien llega por dos años y con amplia experiencia trabajando con jóvenes.

El uruguayo tocó muchos temas en la conferencia de prensa y la idea es clara, se le ha pedido tener un proceso con jugadores jóvenes.

"Muy contento de la llegada del Real España, de la forma que se da y de la idea del proceso de abarcar con los jóvenes al primer equipo y esperando estar a la altura de lo que nos exijan", empezó comentando Ramiro.

SOBRE SU LLEGADA

"Desde el momento que uno está por tomar un reto piensa a excavar información con muchos videos, hablamos con colegas, lo hice con (Fabián) Coito, (Miguel) Falero, nos hemos asesorado con gente del club, tenemos la fortuna que 'Tato' García estuvo aquí, he tenido muchas horas de trabajo previo a la llegada, estamos informados de la situación y del proceso que el club quiere para el futuro, estamos al servicio y con todas las ganar en este proceso se afianzar juveniles en el club".

YA CONOCE SU NUEVO CLUB

"Esta es una institución muy grande, tiene montón de aficionados, lo único que prometo es mucho trabajo, mucha dedicación, el mayor grado de profesionalismo, muy feliz por lo que me toca vivir".

PIENSA EN ESTE Y EL PRÓXIMO TORNEO

"Nosotros vamos a competir lógicamente, el club está inserto en un campeonato, vamos a preparar a los jóvenes y vamos a pensar en el siguiente, el tema de la competencia no quita el trabajo del fondo, las dos cosas nos lleva a la misma dirección"

EL MOMENTO

"Este club no ha pasado por su mejor momento, eso es pasado, si eso no hubiera pasado no estuviera aquí, vamos a tratar de llevar a Real España a lo más alto"

SU CUERPO TÉCNICO

"Hemos incluido al cuerpo técnico que ya estaban, han hecho un buen trabajo, hay que aprovechar la capacidad de ellos y sumarlo al de nosotros, el objetivo es uno solo y mientras todos apuntemos al mismo lado será más sencillo llegar"

PROCESO

"Un equipo grande tiene sus necesidades, las conocemos, un proceso tiene tres partes que es el corto, mediano y largo, la idea y poder obtener que hay promociones, jóvenes, posibles transferencias, este es el famoso proceso"

"Los objetivos de un equipo grande es tratar de pelear todos los torneos, un equipo de la magnitud del Real España tiene que pelear todo, lo pidan o no, la afición lo requiere, si aceptamos venir es porque estamos conscientes de lo que queremos hacer"

UN RETO

"Trabajar en primera división y tomar una decisión motiva, no dude mucho, estaba en Danubio, uno tiene la ilusión, las oportunidades llegan en el momento justo"

EXIGENCIAS

"A nosotros nos han pedido que elevemos la mira y que vayamos pensando en el siguiente torneo, volver a armar un plantel para la próxima temporada"

QUIERE QUEDARSE

"Ojalá lo sea, sabemos que cuando las cosas no van bien nos pueden reemplazar, si las cosas no salen se le puede poner fin, nosotros venimos con la esperanza a largo plazo como se habló, si todo va en el camino de lo que se habló y se respeta lo hablado y nuestro trabajo lo avala, ojalá nos quedemos a vivir en Honduras, me parece un país maravilloso".

Ramiro Martínez será acompañado en el banquillo por Andree González y Luis Ordóñez como sus asistentes, mientras que Santiago Gadea y Elmer Ortega serán los preparadores físicos y Josué Reyes el entrador de porteros.