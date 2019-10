Héctor Vargas sobre el Olimpia-Motagua pendiente: "Se presta para un arreglo"

Hector Vargas, técnico de Marathón, brindó conferencia de prensa en la sede del club antes de medirse a Platense en un duelo reprogramado de la fecha 9 del Torneo Apertura que se desarrollará este sábado a las 3:00 de la tarde en el Yankel Rosenthal.

Vargas comenzó su discurso hablando del duelo que empataron 4-4 frente a la UPNFM y de lo que pesó no haber ganado.

"El tema está en no defender bien y en un solo partido nos hacen cuatro goles, hemos trabajado para corregir esos errores que nos costaron perder dos puntos en casa ante la UPNFM".

Leer más: Árbitros piden castigo para Orinson Amaya

Este jueves la Asociación de Árbitros de Honduras giró un comunicado hacia el Colegio de Árbitros donde solicitan un castigo para el presidente de Marathón Orinson Amaya luego de afirmar que los árbitros fueron objeto de soborno previo al duelo ante Motagua en el Olímpico el cual ganaron 2-1.

"Sinceramente no quiero responder al respecto porque no estoy al tanto, pero Marathón es un equipo grande y si en su momento Pedro Rebollar quiso traer árbitros de afuera, puede ser una de las mociones que presente el equipo como afiliado a la Liga, no es el momento para presionar de esa manera, es una opinión personal, no voy a involucrar al club, es un tema largo de hablar, al parecer les duele que sigamos en los primeros lugares", cuestionó.

Vargas también se refirió al trabajo que ha realizado en Marathón que los ha llevado al primer lugar. "Tengo la fortuna de trabajar bien, tengo ocho años de estar en esto y sé manejar cada situación, eso me hace estar tranquilo, son siete veces que me ha tocado llegar primero, realmente acá me dan valor y me dejan tomar decisiones sin cuestionarme nada"

El estratega argentino adelantó que no pesarán las ausencias de Edwin Solani y Ariano Azmahar concentrados con sus selecciones y harán cargo de la gente que está.







"Con Solani ya hemos tenido el problema de no tenerlo por lesión, en el caso de Ariano no pudo estar ante Real España y ganamos 3-1, vamos a contar con la gente que tenemos, ganarle los dos partidos a Platense sería un buen punto para sumar en la tabla", resaltó

No pudo faltar la consulta del clásico capitalino que todavía no tiene fecha de jugarse desde la jornada cinco tras los disturbios que ocasionaron cuatro muertos y varios heridos.

"Es el tema que no le damos claridad aquí en el fútbol, unos quieren que todo sea transparente y claro, pongamos que no tengan fecha, quizás cuando la tengan y puedan meterlo en medio de un torneo centroamericano que están jugando o cuando estén las cosas decididas, cuando a lo mejor el empate clasifique a uno y cuando al otro le da igual perder porque la distancia son cinco puntos, no es como que lo hagan ahora que estamos peleando todos".





Y siguió: "Por lo menos tomo la palabra de don Rafael Ferrari que decía que hay que jugar contra todo, ahora se olvidan de eso. Una vez me convocaron nueve jugadores a la Selección estando con Olimpia y jugué. Se están olvidando de esa transparencia, la verdad se presta para un arreglo, me regalas un empate, me pones los suplentes y tenés el primer lugar y la competencia termina desdibujándose".

Además se refirió a la presentación de Ramiro Martínez, técnico de Real España

"Se le saca ventaja pero eso no es determinante sino Barcelona fuera campeón de la Champions todos los años con Messi en la cancha o la Juventus con Cristiano, el fútbol es de coincidencias, que tal aparece Rony Martínez y nos mete el gol del gane", cerró.