Diego Vázquez responde a Héctor Vargas: "Lo que dijo es una falacia, un chiste"

Diego Vázquez reaccionó luego de las declaraciones de Héctor Vargas y en que su conferencia de ayer se refirió al clásico entre Motagua y Olimpia en el que aseguró que 'la verdad se presta para un arreglo, me regalas un empate, me pones los suplentes y tenés el primer lugar y la competencia termina desdibujándose'.

Tabla de posiciones del torneo Apertura

Acción que no le gustó al estratega de los 'azules' en el que se atrevió a decirle que 'no tiene memoria' y además de la semana que tiene de recuperación por el parón de la Liga Nacional.

"Para trabajar, recuperar, tener una semana normal, más de 10 días para llegar bien a lo que viene, luego de la continuidad de partido, pero ahora vienen juegos entre semana", empezó.

Diego sabe que no pueden ceder. "Siempre lo hemos hecho, somos conscientes con el cambio de formato, estamos peleando ahí, la diferencia es menos de un partido, todavía tenemos seis en disputa, siempre vamos partido a partido".

PELEA POR EL PRIMER LUGAR

"La clave es ganar la preguntas es ¿cómo? y bueno tenemos que trabajar en eso, estar atentos para tomar buenas decisiones, analizar bien al rival y tratar de potenciar las virtudes que tenemos".

Para Diego sabe que no ha sido fácil este torneo por todas las situaciones, ráfaga de partidos, lesiones y pese a ellos están peleando en los dos torneos.

"Estamos arriba y todavía quedan muchas fechas, si bien no hemos tenido el plantel completo por la continuidad de partido, este último sentimos el desgaste que es algo natural, pero bueno el calendario está así y creo que lo hemos de buena manera en los dos torneos independientemente de la posición, estamos a dos puntos y semifinales de Concacaf a pesar de las lesiones y con dos jugadores facturados, estamos haciendo dos buenos torneos", comentó.

También cree que este es el momento para poner todo el esfuerzo. "Esperamos, esa es la idea, acelerar al final, llegar de la mejor manera a la parte crucial del torneo, casi todos lo hemos logrado, esperamos que este no sea la excepción", expresó.

JUEGO DE OLIMPIA-MOTAGUA

"Escuche decir al técnico de los verdes decir una falacia, se ve que no estuvo en Olimpia. Decir que Olimpia y Motagua van a arreglar un partido es una falacia totalmente, un chiste, no tiene memoria, no sabe lo que es un clásico porque al final ya se olvidó de su última etapa y se olvidó porque perdió en su última etapa".