Leverón sobre su deseo de estar en Selección: "En este momento no es de mencionar o meter presión"

Titular en los últimos partidos que ha realizado en Olimpia, el defensor Johnny Leverón se muestra muy feliz por tener la confianza del técnico Pedro Troglio, pero no se quiere relajar sabiendo lo que aún les resta para lograr los objetivos.

"Motivado desde el primer día que llegué a pesar que arranqué tarde a los trabajos, pero en este momento estoy trabajando para ser parte del once", indicó.

Y agrega: "Por diferentes circunstancias; si un compañero está en la Selección o se han lesionado otros compañeros, siempre hemos estado trabajando al máximo. Gracias a Dios se me ha presentado la continuidad y la oportunidad".

Para el defensor izquierdo, en el equipo no se pueden sentir satisfechos hasta alcanzar la corona. "Buena, aquí la exigencia es al día en cada entrenamiento y hasta no conseguir el título, la calificación continuará siendo buena y no excelente".

Leverón reconoce no el equipo ha mostrado momentos bajos. "Primero hay que tener continuidad, trabajo. Creo que en algunos partido tuvimos un bache en tres juegos y son espacios que dimos a los rivales, sino en este momento tendríamos una pequeña diferencia sobre ellos arriba".







De los juegos y resultados malos que hoy les duelo fue ante el Platense y Real España. "No solo esos, sino el empate contra Real España en Comayagua, fue un juego muy complicado, pero ahora hay que sumar de a tres en cada juego".

En el plantel merengue saben que el liderado de la pentagonal puede estar en sus manos. "Todavía quedan dos clásicos directos con Motagua y Marathón y son aquí en casa, así que esperamos estar listos"

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL

Luego de la victoria de Honduras ante Trinidad y Tobago, al defensor del Olimpia se le consultó sobre sus anhelos de volver a vestir la camisa de la Bicolor. "Siempre está el deseo de estar en la Selección y contento como todo aficionado, por lo que los compañeros están haciendo ahí. Espero que los resultados se sigan mostrando como hasta ahora".

Además destaca que. "No podemos descartar que Trinidad y Tobago ha sido una selección muy complicada. Todos los equipos que en cartel tenían que ganar en esta fecha se les ha complicado con los equipos del caribe, más al grupo que fue (Honduras) se empeño en buscar un resultado, no un empate y estar más tranquilo. Eso le da un plus al grupo y a todo".

Sobre su ausencia y un posible llamado a la Selección Nacional, Leverón se muestra con respecto al actual grupo. "No es decisión mía, creo que es algo que así como en si momento me llamaban o no, teníamos que respetar al técnico que esté en turno. Igual, en este momento no es de mencionar o meter presión".