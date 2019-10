German Mejía: "Sí había fuera de juego, siempre he dicho que los árbitros se equivocan"

Directo y sin rodeos, el volante del del Olimpia, German "Patón" Mejía, está viviendo un gran torneo bajo el mando de Pedro Troglio. Hoy se muestra feliz que el equipo regresa al Nacional tras el castigo por los incidentes en el clásico capitalino donde resultaron cuatro muertos y varios heridos.

"Lo había dicho la vez pasada, jugar sin público estaba bravo, pero ya se solventó la cosa y regresamos a casa con nuestra afición"

Patón también se refirió al polémico gol anotado por Jorge Benguché en el clásico jugado en el Carlos Miranda de Comayagua.

"Si había fuera de juego, yo siempre he dicho que los árbitros se equivocan a veces a favor y otras en contra, pero tuvimos para matarlos a ellos el 3-1 o el 4-1. Lastimosamente no fuimos contundente, pero eso ya es pasado y lo que queremos alcanzar es el primer lugar para obtener la primera final".

En cuanto a la posición en la que se está despeñando en este momento. "Siempre les he dicho que donde me ponga el profe yo respondo y lo hago de la mejor manera porque me debo a este club que me ha dado todo y yo le doy todo".

El Olimpia se mide este miércoles al Honduras Progreso y en el león no se confían de los arroceros. "Cuando hay cambio de entrenador todo mundo se quiere mostrar, todos vienen con otra mentalidad y nosotros los esperamos con todo, primero Dios saquemos los tres puntos", finalizó.