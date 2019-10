Benigno Pineda: "No tenemos mucho árbitro bueno y tenerlos parados más de dos jornadas..."

Claro y tajante con sus declaraciones fue Benigno Pineda, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la Liga Nacional al ser consultado por el trabajo de sus dirigidos en el torneo Apertura y la participación de los en la Liga de Naciones de Concacaf.

Leer más: Árbitros piden castigo para Orinson Amaya y amenazan con no pitarle a Marathón

"Tenemos bastante participación con los árbitros hondureños en la Liga de Naciones, han salido de ocho a diez a dirigir de esos juegos, eso nos agrada porque nos están tomando en cuenta, ojalá sigamos trabajando así", comenzó Benigno.

En cuanto a la evaluación en la Liga Nacional, Pineda agregó que el trabajo a sido de regular a bueno.

"Nosotros llevamos unas estadísticas por medio de unos analistas que evalúan cada partido y consideramos que hemos hecho buenos trabajos pero estamos de regular a bueno, hay que ser realistas, apenas tenemos tres meses de estar trabajando en esta comisión, hemos laborado en cancha y salón lo que antes no se hacía, tampoco podemos llegar con una "varita" mágica", comentó.







Pineda adelantó oficialmente la cuarteta para el Marathón-Platense, duelo que estaba pendiente de jugarse de la jornada nueve.

"Héctor Rodríguez será el principal, Edwin García de Tegucigalpa, Luis Paz y Orlando Hernández están listos para impartir justicia en este juego", informó.

CUESTIONAMIENTOS POR LOS DIRECTIVOS

"No estamos en contra de que nos cuestiones, pero sí que no duden de la honestidad de nuestros agremiados, ahí que presenten pruebas, sabemos que toda crítica constructiva es buena para podernos desarrollar"

Sobre los constantes y recientes cuestionamientos de los entrenadores, Salomón Nazar, Diego Vázquez y Héctor Vargas a los silbantes, Benigno fue claro.

"El caso de Salomón Nazar es una persona admirable, cuestionó a Armando Castro, pero no de una manera deshonesta y a la semana pidió disculpas, él mismo dijo que no era saludable para el fútbol. Referentes a los otros dos técnicos ya sabemos que ha sido un juego entre ellos dos siempre, no sé en qué momento las autoridades van a parar esto, no sé si lo hacen planificado cuando se ponen a decir dimes y diretes entre ambos"

El mandamás de los árbitros confesó que en el gremio arbitral están molestos por las palabras de Orinson Amaya quien dijo que estaban pagados para perjudicar a Marathón.

"Los árbitros están molestos por las palabras de don Orinson Amaya donde prácticamente dijo que iban pagados antes de un partido, cualquier persona se molesta, las autoridades disciplinarias no han hecho nada para sancionarlo, se hará otra vez la denuncia para qué lo citen y aclare que fue lo que pasó", agregó.







En el transcurso del campeonato, los árbitros que se han equivocado han sido sancionados con dos duelos, eso seguirá pasando según dijo Pineda.

"El castigo mínimo son dos jornadas y se ha cumplido,no tenemos mucho árbitro bueno y tenerlo parado más de dos jornadas, son seres humanos y se pueden equivocar", cerró.