Todos el mismo día: Así se jugará la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 después del parón FIFA

El parón por la fecha FIFA ha dejado sin fútbol a la Liga Nacional durante una semana y media, debido a la participación de la Selección de Honduras en la Liga de Naciones Concacaf ante Trinidad y Tobago y Martinica.

Marathón termina sufriendo para vencer a Platense en el Yankel y sigue líder



Exceptuando el encuentro entre Marathón y Platense, que se disputó el pasado sábado en el estadio Yankel Rosenthal, con triunfo 3-2 a favor de los locales para completar el partido pendiente de la jornada nueve que tenían ambos equipos, el Torneo Apertura 2019 tendrá su continuación hasta el miércoles 16 de octubre.



La jornada 14 iniciará en Danlí cuando Real de Minas reciba la visita de Marathón, quienes buscarán reafirmar su favoritismo para quedarse con las vueltas regulares del campeonato liguero. Este choque será a las 3:30 de la tarde en el estadio Marcelo Tinoco.



Por su parte, Olimpia regresa al estadio Nacional para enfrentar a un alicaído Honduras Progreso que no conoce la victoria en la Liga Nacional desde hace ocho partidos, llevándose una derrota en cada uno de ellos. Este enfrentamiento será a las 7:00 de la noche.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras



En el estadio Morazán, Real España tratará de continuar en el camino del triunfo y seguir escalando peldaños en la clasificación, y de paso hundir más a la Real Sociedad en la tabla de posiciones cuando se midan a las 7:00 de la noche.



A la misma hora, los Lobos de la UPNFM afrontan un difícil compromiso en Choluteca al recibir a un inspirado Vida, en un duelo directo por la última plaza de la pentagonal final. El estadio Emilio Williams será el escenario de este cotejo.







Para cerrar la fecha, Platense tratará de dar otro golpe en la mesa ganándole a Motagua en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. El inicio de este encuentro será a las 7:15 de la noche.

JORNADA 14 DEL TORNEO APERTURA 2019

3:30 PM: Real de Minas vs Marathón. Estadio Marcelo Tinoco,

7:00 PM: Olimpia vs Honduras Progreso. Estadio Nacional.

7:00 PM: Real España vs Real Sociedad. Estadio Morazán.

7:00 PM: UPNFM vs Vida. Estadio Emilio williams.

7:15 PM: Platense vs Motagua. Estadio Excélsior.