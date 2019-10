Fabián Coito lo aclara: "De ninguna manera hay jugadores inamovibles en la Selección"

Fabián Coito fue preciso en sus valoraciones respecto al triunfo 1-0 sobre Martinica, el cual valió el pase a la Copa Oro 2021 y al 'Final Four' de la Liga de Naciones de Concacaf.

"Sobre el trámite del juego pienso que ganamos de forma merecida y pudimos hacer un gol más, eso habla de que tenemos que ser más contundentes", reconoció con autocrítica.



Acepta que "un gol no es ventaja" y "genera un nerviosismo que se va transmitiendo y el rival va viendo", pero aún así "lo que teníamos planificado y previsto salió".



Coito expuso en relación a su plantel y al caso puntual de Bryan Róchez, a quien calificó como "un jugador más posicional. Respecto a la evolución del equipo yo creo que vamos encontrando una idea de asociación, hay jóvenes pero también necesitamos a los futbolistas con experiencia para estos momentos de juego" en que se complican las cosas.





Se declara "satisfecho" con el volumen de juego y cree que, "por hacer un análisis rápido" tiene "la tranquilidad de haber mantenido el arco en cero; el funcionamiento tiene que ir consolidándose en el orden, por momentos caemos en un equipo largo y se complica el juego", advirtió.



No coincide con que sus hombres de experiencia ya que estaban nerviosos: "No lo vi así, quizás haber errado alguna ocasión un poco clara, pero no lo achaco a la ansiedad sino a la realización. Esa calidad a veces la encontramos y a veces no", dijo en tono crítico



Deja en claro que "en ningún momento lo subestimamos al rival", pues "la intención fue concretar, cosa que no pudimos hacer". En torno al cuestionado tema del - 9-, el timonel uruguayo de la H apuntó que "no o es que preocupe porque es una de las tantas cosas que debemos seguir fortaleciendo, lógicamente nos gustaría que el '9' concretará las acciones de gol, pero también tiene otro trabajo dentro del equipo como ser la primera línea de contención, nos ayuda mucho en la tarea defensiva".

NO HAY 'ARGOLLAS'

Fabián Coito salió al paso de quienes dicen que muchos parecen tener su puesto aseguró. "De ninguna manera hay jugadores inamovibles, si hay jugadores importantes; primero solo teníamos tres cambios y el primero fue meter a alguien prolijo con buena tenencia de balón (Jonathan Rubio)".





Pero prefiere centrarse en mejorar, ya que lo que le gustó fue que" no concretamos la cantidad de opciones que tuvimos", evadiendo individualizar sus puntos: "No voy a hablar de futbolistas a nivel individual, esa información me la guardo".



No piensa en México, su hipotético contendiente del 'Final Four', porque cree que "es muy pronto para que hable de esa posibilidad, recién accedimos a la final y daría la impresión de que México es favorito en su grupo... Falta mucho para ese partido, faltan ocho o nueve meses, y si bien accedimos a la final, seguimos adquiriendo puntos en el ranking Fifa", valoró.



Le agrada estar afirmando a elementos noveles como Denil Maldonado y Marcelo Pereira, además dice estar trabajando en potenciar a volantes como Jorge Alvarez y Carlos Pineda: "Son jugadores jóvenes y lo van adquiriendo ese oficio en la Selección y su club, tenemos por ejemplo a Luis Garrido que en este momento no está compitiendo y queremos integrarlo", cerró.