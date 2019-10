Carlo Costly rechaza la idea de ser entrenador: “Eso lo chupa y lo envejece. Sería un loco”

Carlo Costly vive días felices en Primera División de la Liga Nacional figurando como el máximo goleador de Marathón en lo que va del Torneo Apertura 2019 del fútbol hondureño.

En la tabla general es el tercer mejor anotador (7) por detrás de Juan Ramón Mejía (13) y Franco Güity (10).

Aún con todos esos números es consciente que ya está en el ocaso de su carrera después de disputar una Copa del Mundo con Honduras (Brasil 2014), además del hecho de convertirse en un referente histórico en la Bicolor.

Sobre lo que viene para su futuro próximo detalló en el programa Cinco Deportivo que “vamos a tratar de jugar fútbol hasta que el cuerpo aguante”.

También se le consultó sobre a qué se dedicaría una vez que cuelgue los botines y que si le interesa el tema de ser entrenador.

“No me llama mucho la atención ser técnico, eso a uno lo chupa y lo envejece, lo consume. Sería un loco. No me gusta hablar mucho en conferencia de prensa, no es lo mío, pero quién sabe, el día de mañana nunca se sabe”, soltó entre signos de risas.

Sumado a ello dejó entrever que sí aceptaría seguir ligado al fútbol como directivo o analista deportivo como actualmente lo hace Carlos Pavón en Univisión Deportes.

A lo largo de su trayectoria “El Cocherito” ha militado en equipos hondureños como Olimpia, Platense, Real España y Marathón. Su aventura por el extranjero estuvo destacada por Atlas y Houston Dynamo en donde mostró su mejor versión fuera de casa. También jugó para Gaziantepspor, Vaslui, Gaziantepspor y Birmingham.