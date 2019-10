Carlos Pineda: "Es importante vivir esto, hay que tener los pies en la tierra"

Carlos Pineda, joven de 22 años que milita para el Olimpia, vive un buen momento con su equipo y además es convocado y titular con la Selección de Honduras.

"Son bendiciones de Dios, seguir en la línea, la meta está intacta, a seguir entrenando y disfrutando de esto", comenzó diciendo el volante 'albo'.

También sabe que es duro esta ráfaga de partidos para los futbolistas. "Lo único de este torneo es que los partidos son seguidos, Olimpia tiene muchos, hay que estar constantemente el cambiando el chip porque el tiempo no da".

Pineda habla de los pasados juegos y no se descarta para estar ante Honduras Progreso. "Feliz, con la Selección es una bonita experiencia, ya que el profe toma sus decisiones y si él quiere utilizar de uno, hay que estar preparados".

SIN MOLESTIAS

"El partido contra Trinidad fue de más exigencia, contra Martinica lo terminé bien, no tuve ninguna molestia".

Sobre su titularidad. "El equipo tiene un gran plantel con grandes jugadores, uno tiene que estar listo y es un plantel de gran calidad, el profe tiene esa confianza en todos".

Carlos Pineda está aprovechando este momento, ya que le tocó un tiempo donde no jugaba. "Uno es feliz jugando, cuando no lo hace uno sufre, es importante vivir estas experiencia, a mí me tocó sufrir".

Sabe que tiene que disfrutar este momento, pero no salirse de la línea. "Es importante vivir esto, no hay que dejar de vivirla pero tampoco creérmela, hay que tener los pies en la tierra, ni una grada arriba, como me dice mi mamá, estoy feliz y agradecido, con la misma tranquilidad de siempre", cerró.