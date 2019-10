Ramiro Martínez: "A mí me gusta el jugador comprometido, que se identifica con la idea"

Seguir a @fredyro19

Amante del fútbol agresivo y siempre en busca de jugadores comprometidos, Ramiro Martínez ya le apunta a su estreno en el banquillo de Real España contra Real Sociedad este jueves por la jornada 14 del torneo Apertura 2019-20.

Amigo de años de Fabián Coito, seleccionador de Honduras, Martínez toma esta oportunidad que le da la Máquina en el fútbol nacional como "la más importante".

Pláticas previas con Martín 'Tato' García y Miguel Falero, asistente de Coito en la H y ex timonel aurinegro, fueron el último empujón que requirió para asumir el proceso de jóvenes del conjunto sampedrano.



¿Qué tal le trata Honduras, con su clima y su gente?

Muy bien, he tenido un recibimiento muy bueno, la gente muy cordial y ni qué hablar de la gente del club, los dirigentes y jugadores, que tienen una disposición buena al trabajo. Todo ha sido color de rosa, muy contento.



Llega como un 'bombero' a apagar un incendio o ¿cómo asume este reto?

Siempre los entrenadores tenemos esa coyuntura de que cuando llegamos a un sitio porque, o lo anterior no está yendo bien o decidieron hacer un cambio radical... es un proceso nuevo, sí tenemos en claro que vinimos a trabajar con un plantel muy joven, a que esos chicos crezcan y el día de mañana generar recursos, mantener al equipo en el mejor de los niveles.



¿Cuál es su filosofía y estilo de juego?

El fútbol que mira el arco de enfrente y ataca por las bandas, que queda presionando por el balón donde lo pierde, un equipo grande y protagonista; proponer, atacar y buscar amplitud.



¿Qué planteamiento usa?

Jugadores en las bandas tienen que haber, profundos, con buen manejo en mitad de la cancha, ser verticales y agresivos.



¿Con qué personajes relacionados al fútbol hondureño platicó antes de venirse?

Muy claro los de moda, los entrenadores de la Selección, con quienes nos une un relacionamiento de años... en algunos casos relacionamiento de amistad, el profe Fabián (Coito), Miguelito Falero, el profe (Sebastián) Urrutia, Edgardo Simovic, el 'Tato' (García) y (Rafael) Cánovas que estuvieron aquí; todos nos han dado algo distinto y nos han facilitado mucho la inserción y adaptarnos a este medio.



¿Los uruguayos se conocen todos?

En líneas generales, futbolísticamente, nos conocemos todos... de hecho es eslogan para varias marcas de producto que dice que en Uruguay todos nos conocemos... es así, el fútbol uruguayo se centraliza mucho en Montevideo, los equipos del interior tienen poca participación en la Liga Nacional, son muy pocos, se intentó generar una liga verdaderamente nacional y no prosperó. Eso hace que sea más reducido el medio y todos nos conocemos al dedillo.



¿Cuando decidió venir a Real España que pasó por su cabeza?

Yo lo que prometo es trabajo, sé que con eso voy a cumplir, conozco mis convicciones; me ha costado mucho esta oportunidad, la tomo como un reto, como que es la mejor y voy a dar lo mejor por Real España. ¿Cómo no voy a comprender al hincha si en un momento yo lo fui?



¿Cómo se sobrelleva a la gente escéptica que siempre busca algo malo?

Todavía no he conocido al hincha a fondo, pero en Uruguay es muy resultadista, pero es lo que tenés que darle al hincha para que se sienta identificado; el único camino para darlo vuelta es seguir trabajando y lo éxitos van a llegar de la mano. No tienen que darme nada a mí, pero sí a los jugadores un poquito de paciencia.



¿Se imaginó debutando como local?

Por mis características jamás subestimo a un rival (Real Sociedad), cuando vine a Real España yo no miré el fixture, la conversación fue por otros carriles, terminar el año y que el equipo se fortaleciera para el otro año.



¿Qué exigencia le hizo la dirigencia de Real España cuando lo llamó? ¿Realmente le ve posibilidades al equipo de ir a la Pentagonal?

El fondo de la conversación fue un poquito más a largo plazo, esto de las cinco fechas que quedan es la coyuntura que le toca al equipo; hablamos de no descuidarla e intentar meternos al Pentagonal, pero el fondo de la propuesta fue un trabajo a largo plazo, pensando en un equipo fuerte y protagonista que pelee todos los torneos hablamos e no descuidarnos e intenta.