PREVIA: Real de Minas a un duro desafío ante Marathón en la jornada 14 del Apertura

Real de Minas y Marathón abrirán el telón de la jornada 14 del Torneo Apertura 2019 con duelo atractivo que se llevará cabo este miércoles a las 3:30 pm en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí.

Los focos están puestos sobre ambos rivales que se juegan cosas importantes: el conjunto Minero en busca de colarse en puestos de Pentagonal y los Verdolagas por afianzarse en el liderato lejos de las posibilidades de Olimpia y Motagua de alcanzarlos puesto que tienen un encuentro menos.

Para este escenario los dos equipos protagonistas llegan con signos amargos, principalmente el equipo dirigido por Raúl Cáceres ya perdió en la última fecha ante Real España (2-1). Mientras que los de Héctor Vargas dejaron ir una victoria importante empatando (4-4) en casa ante Upnfm.

Actualmente Marathón es líder de la tabla de posiciones con 30 unidades. Mientras que Minas se ubica en la sexta casilla con 16 puntos. Con una victoria desplazarán a Upnfm siempre y cuando no sumen ante Vida esta misma noche en Choluteca.

Cáceres reporta su escuadra completa y sabe que debe tirar de lo mejor que tenga para sacar un resultado positivo incluyendo finalmente la esperada aparición del delantero ruso Egveny Kabaev como acompañante de Juan Ramón Mejía, el goleador del torneo con 13 tantos.

Aún así las estadísticas en su historial de enfrentamientos es algo que no le asienta bien a Real de Minas que lleva tres derrotas consecutivas. Además solo ha ganado un juego contra cuatro de los sampedranos.

Por su parte Marathón cuenta con el regreso de Edwin Solano, no así el caso de Azmahar Ariano quien este martes jugó ante México con Panamá.

El resto de la jornada la completará Olimpia contra Honduras (7:00 pm), Upnfm vs Vida (7:00 pm), Real España vs Real Sociedad (mañana 7:00 pm) y Platense vs Motagua (mañana 7:15 pm).

Ficha del partido:

-Real de Minas vs Marathón

Hora: 3:30 pm

Estadio: Marcelo Tinoco

Árbitro: Melissa Borjas

Transmite: Tigo Sports

Probable alineación de Marathón:

25 Denovan Torres, 2 Bryan Barrios, 29 Bryan Johnson, 33 Kervin Arriaga, 15 Kevin Espinoza, 16 Allan Banegas, 7 Carlos Discua, 10 Mario Martínez, 9 Frelys López, 13 Carlo Costly y 27 Yustin Arboleda.

Probable alineación de Real de Minas:

Julani Archibald, Alex Corrales, Nelson Muñóz, David Rojas, Luis Santos, Óscar García, Luis Guzmán, Diego Rodríguez, Aldo Olviedo, Juan Ramón Mejía, Sebastián Colón