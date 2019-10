Olimpia regresa al estadio Nacional para medir fuerzas contra el Honduras Progreso

El león vuelve a su guarida. Olimpia enfrentará esta noche en el estadio Nacional al Honduras Progreso en lo que marcará su retorno a casa luego de varios partido disputados fuera de ella.

El último duelo de los blancos de local en su inmueble fue el pasado 15 de agosto cuando vencieron al Vida de La Ceiba 1-0 con gol de Jorge Benguché.



Luego de ese encuentro, tuvo que jugar sus partidos de Liga Nacional y Concacaf League fuera del Nacional, por la sanción que sufrió el club debido al fatídico suceso que se dio previo al clásico Olimpia - Motagua por la jornada cinco.



Hoy, regresa tras nueve fechas y lo hará ante un Honduras Progreso que llega necesitado de puntos ya que solo suma siete en lo que va del Apertura 2019.





En su último partido, el equipo de la Perla del Ulua, perdió de local ante Platense 2-1 y acrecentó su mala racha sin ganar a siete encuentros.



Por su parte, el Olimpia de Pedro Troglio llega como segundo tras ganarle el clásico a Motagua en Comayagua y busca no perder unidades para no dejar escapar a Marathón que es primero con 30 puntos.



El partido está pactado para las 7:00 de la noche y será transmitido por la cadena de Deportes Televicentro. Los otros duelos de este día son Real de Minas-Marathón (3:30 P.M) y UPNFM-Vida (7:15 P.M).



Ficha del partido:

-Olimpia vs Honduras Progreso

Hora: 7:00 P.M

Estadio: Nacional

Árbitro: Orlando Hernández

Transmiite: Televicentro



Probables Alineaciones:



Olimpia: Edrick Menjívar, 'Patón' Mejía, Jonathan Paz, Johnny Leverón, Ever Alvarado, Deybi Flores, Matías Garrido, Alejandro Reyes, Junior Lacayo, Jorge Benguché y Eddie Hernández.



Honduras Progreso: Kevin Hernández, Kenneth Hernpandez, Juan Delgado, Gerson Rodas, Jerrel Britto, Franklyn Morales, Edder Delgado,Roy Smith, Milton Castro, Marlon Ramírez, Nelson Marín.