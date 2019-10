Veracruz no se presentará a jugar ante Tigres y la Liga MX podría paralizarse

Debido a un atraso en sus salarios, el plantel del equipo Veracruz ha decidido no presentarse al juego ante Tigres este viernes en la Liga MX.

El plantel se reunió de emergencia este miércoles y mediante el presidente de la AMFPro anunció que no jugará la Jornada 14.

“Se llegó a una decisión, la decisión es que no se jugara el viernes, se tomó una decisión, no habrá otra voz más que la mía y está firme, lo vamos a apoyar, tenemos contacto con varios jugadores que nos han expresado el apoyo, se ha llamado a todos para ser solidarios”, aseguró Ortiz en el aeropuerto del Puerto de Veracruz antes de volar de regreso a la Ciudad de México.

La decisión de no presentarse a este juego deriva en la desafiliación inmediata del Veracruz, aunque al final del torneo los jugadores serían libres de contratarse con otro equipo.

La última vez que la Liga MX vivió una situación similar fue cuando los árbitros decidieron parar en la Jornada 10 del Apertura 2017 porque se inconformaron por los blandos castigos que la FMF impuso a un par de jugadores que habían agredido a dos árbitros.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, se reunió con los jugadores para tratar de solventar la situación buscando que el plantel interpusiera una demanda colectiva a la Comisión de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, jugadores no tienen documentos para interponer las demandas porque la directiva les garantizaba la mayor parte de su sueldo mediante acuerdos verbales. Es decir, que sin documentos no pueden demandar y así la Liga no puede hacer que aplique la fianza para que los jugadores puedan cobrar