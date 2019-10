Raúl Cáceres: "Un árbitro como Melissa Pastrana debería de tener menos errores"

Molesto con la derrota sufrida 0-1 contra Marathón, Raúl Cáceres salió del terreno de juego del estadio Marcelo Tinoco con ese sabor amargo por lo realizado por Melissa Pastrana y compañía

"Lo que menos quiero es hablar, me duele la derrota. Un segundo tiempo muy diferente al primero, pero no nos permitió emparejar el marcador y al final hay cosas injustas por la falta de tranquilidad de nosotros y al final pasa factura", indicó.

Al consultarle si su equipo resintió la ausencia de su goleador Juan Ramón Mejía, indicó: "Así como ha venido él (Juan Ramón Mejía) de repente faltó su presencia, pero éramos once contra once y no voy señalar eso. El no estar tranquilo en el último cuarto de cancha le pasa factura a uno".

Una de las acciones que más molestia le causó a Cáceres fue la falta que cometió Yustin Arboleda a Nelson Muñoz y pasó desapercibida por Pastrana. "Quiero ver el vídeo y ver si tiene razón. Yo le dije al árbitro que revisara la jugada de Yustin Arboleda, una jugada que Yustin Arboleda le pega una patada por la espalda (a Nelson Muñoz) y le saca amarilla a Kervin Arriaga. Bien saben lo que estan haciendo. Cuatro árbitros, ¿viendo qué?, pero no me hagan hablar porque estoy bravo y voy a decir cosas que voy a dañar, mejor no".

Además añadió. "Pitaba faltas para acá y allá no, fue benevolente. Fue increíble que Solani se fue encima de un jugador nuestro y continuó la jugada. Un árbitro con la categoría de Melissa debería estar con menos errores después de un partido como este".

En cuanto a las acciones de sus dirigidos y valoraciones de ciertos jugadores. "Lo de Yeltsin me da pesar porque debió cerrar mejor, hoy tuvo la más clara del partido y no la termina, ahí es donde puedo decir que Juan Ramón Mejía no la falla. Yo no quisiera hacer comparativos, pero jugamos con once jugadores. La derrota no nos permite ver la bueno de nosotros".

Sobre el ruso Evgeny Kabaev y Pablo Ortíz, debutantes, aseveró: "Lo de Pablo contento, no es fácil hacerle frente a esa posición él sólo y era el protector del área. Lo de Kabaev me dejó mucho que desear, creo que quedó en deuda. Digo que la fue la ansiedad y no la frialdad. El fútbol hondureño no es para cualquiera, es alto y debe estar preparado. Es de tenerle paciencia".

También se refirió a las posibilidades de seguir la pelea en la pentagonal. "Hay que ver los otros resultados, pero son 16 puntos y todavía no estamos hundidos, estamos dentro de la posibilidad. Yo digo que vamos a esperar estas dos fechas que vienen y son muy claves"

Cáceres fue más allá y también se refirió al encontronazo que tuvo con Héctor Vargas y confesó que se dijeron. "De todo, que él tenía mamá y yo también. Es que tiene que darse cuenta, viene a hablar tonteras acá. Vea lo que dice en la prensa de los árbitros y con eso lo vienen a premiar acá. ¿se regaron?. No le tengo miedo a nadie. Yo a cualquiera me le paro enfrente aquí, que quede claro eso".