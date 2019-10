Héctor Vargas sobre encontronazo con Raúl Cáceres: "A pesar que me peleo con él, es un buen técnico"

El Marathón se mantiene líder del torneo Apertura, pero sufrió para sacar los tres puntos del estadio Marcelo Tinoco, donde se triunfo por la mínima con un tanto de lanzamiento penal.

El estratega de los verdes, Héctor Vargas, reconoció lo duro que fue el duelo. "Partido sufrido, atípico por la lesión de Denovan (Torres). Quería tener menos desgaste con respecto al esfuerzo en la cancha, pero se dio. Planificamos algunas cosas con los cambios y no se pudo concretar, pero para el próximo partido contamos con Ariano, Kevin Espinoza, Barrios y estarán descansados para el fin de semana".

Durante el primer tiempo, Vargas y Raúl Cáceres tuvieron un encontronazo desde los bancos y el técnico argentino explicó que.

"Yo sé que Raúl (Cáceres) a pesar que me peleo con él en la cancha, es un buen técnico, ha hecho cosas lindas con el equipo, lo sostuvo y tengo cariño por Raúl. Yo estaba en Olimpia y él también, ha ido a mi casa y todo. Son peleas normales, él defiende lo de él y yo lo mío".

Clásico capitalino

Héctor Vargas no dejó escapar el momento y se refirió al partido pendiente del clásico capitalino.

"Esto sigue, sólo hay que ver cuando van a jugar el partido Olimpia vs Motagua. Si no se juega tienen que alargar el campeonato. Yo ya lo viví en 1997, cuando me hicieron jugar un partido con la Universidad y después jugó Motagua vs Real España. Con el empate sin goles pasábamos nosotros, ¿y cómo terminó el juego? 1-1 y quedamos fuera, qué casualidad. Esa clase de arreglos yo ya las viví en el país".

Además añadió que. "No sé si entre los técnicos o los directivos, pero los jugadores son compañeros de Selección a veces y se dicen un poquito, no hagas esto, son amigos y uno no debe prestarse para esto".

Cuando se le consultó a Vargas sobre el liderato que siempre ha tenido en varios torneos. "Tengo la suerte de buscar situaciones que nos tengan en los primeros lugares. Me ha tocado siente veces terminar primero y lastimosamente esas veces no estaba garantizada la final. De las cuatro finales que me tocó con Olimpia y Marathón, las gané las cuatro".







Pero el técnico argentino no quiere lanzar la campaña al ruedo sobre la posibilidad de ganar las vueltas. "Falta mucho, hay que jugar el clásico el fin de semana. No sé puede perder más puntos. Ante Real Sociedad se justifica un poco por la expulsión de Mario (Martínez), pero ante la UPMFM ganábamos 3-1 y terminamos empatando. En esas cosas tenemos que estar pendientes".