¿Quiénes son Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, hijos del Chapo Guzmán?

Iván Archivaldo Guzmán, “El Chapito”, es hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Nació en Zapopan, Jalisco, su madre es María Alejandrina Salazar, la primera esposa del capo.

Video: Como en guerra; así se escuchaban los disparos en Sinaloa



Comenzó a trabajar a los 17 años en un despacho de abogados en el área de paquetería. Según decía, en ese tiempo su papá no lo mantenía porque estaba preso en el Penal de Puente Grande, por lo que él era el sostén de su familia.



En 2005, Iván Archivaldo fue detenido por el delito de lavado de dinero pero salió libre en 2008 gracias a que el juez desestimó los cargos en su contra. Hace dos años, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al juez José Guadalupe Luna Altamirano, quien liberó al hijo de El Chapo en ese entonces.



Incluso lo llaman “el juez de El Chapo Guzmán” debido a que en todos los casos relacionados con él, brindaba protección a los acusados e incluso los dejaba libres. Pero, además de la suspensión, no ha enfrentado ningún cargo por este tipo de acusaciones.



En agosto de 2016, algunos de sus familiares afirmaron que fue plagiado en Puerto Vallarta cuando estaba en el restaurante La Leche. En ese entonces, el puerto estaba en disputa y controlado por el Cártel de Sinaloa.





10156861537562169Después de la extradición y sentencia de su padre, sus principales oponentes son los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CNJG), sobre todo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.



Ha causado polémica en redes sociales pues se han hecho virales varios perfiles de Twitter e Instagram debido a sus publicaciones. En una de sus historias, en una ocasión, publicó una frase escrita en un libro: “dedico esta edición a mis enemigos que tanto me han ayudado en mi carrera”.



Además ha presumido autos lujosos, aviones privados, alcohol, mujeres y demás lujos. Aunque tiene varias cuentas y no se sabe si son o no perfiles oficiales. Desde 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó como participante de una red de narcotráfico, junto con su madre y algunos de sus hermanos.



Ovidio Guzmán López, también hijo de El Chapo Guzmán, es conocido como “El Ratón” o “Ratón Nuevo”. Fue acusado de traficar cocaína, mentanfetaminas y marihuana de México a Estados Unidos, entre 2008 y 2018.



De acuerdo con las autoridades estadounidenses, por este crimen podría pasar de 20 años en prisión o hasta tener una cadena perpetua, igual que su padre. Se sabe poco de él, solo que es uno de los hijos de la segunda esposa del narcotraficante, Griselda López.

Chapo Guzmán fue extraditado y condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos.



Fue señalado como miembro del Cártel de Sinaloa por la Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro. Ambos fueron señalados dentro de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.



En 2014, presuntamente, abrió un blog de noticias con dominio argentino para hablar de la organización de su padre. Su cuenta es una de las tantas que existen y se atribuyen a los hijos de El Chapo, pero no se tiene certeza de que sean administradas por ellos.



Uno de sus tweets, señalaba: “Mi pa ha puesto muchos presidentes y no nomás en México, el ha repartido dinero por todos lados (…) en todos los gobiernos” (sic)

Vía: datanoticias.com