Ramiro Martínez luego de su primer partido: "Tenemos que fijar una idea de juego"

Una enorme sonrisa se reflejaba en su rostro, y no era para menos, en su debut el técnico uruguayo del Real España, Ramiro Martínez, ganó 3-0 ante la Real Sociedad.

“En líneas generales muy feliz porque eso el lo que buscamos, ganamos, cosa que les pedimos a los muchachos”, comenzó contando el charrúa.

Sobre haberle ganado al último lugar de la tabla, Martínez dijo: “Yo no subestimo a nadie, todos los rivales son con los que tenemos que pelear, no miro la tabla antes del partido, con todos tenemos que competirle”, adujo.



Además se refirió al doblete y actuación de Rony Martínez. “Al ponerlo en el once era para darle confianza, eso fue clave para que convirtiera ante el olvido de lo pasado que no venía haciendo goles”.

Sobre el clásico ante el Marathón

El derbi sampedrano frente a Marathón de este domingo a las 5:00 de la tarde también ya está en su mente.



“Todos los partidos valen tres puntos, tiene un ingrediente especial porque es un clásico, ojalá nos llevemos la victoria. Sabemos lo que es un clásico por nuestra historia, este es uno así y trataremos de meternos en el entorno de lo que es el compromiso”, comentó.



Ramirez es el quinto técnico en Real España que debuta con triunfo, ante ello comentó.



“Es una estadística buena porque en mi pueblo se dice que técnico que debuta gana, me alegra porque lo necesitaba el plantel, esto aún empieza y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir el día a día, nuestra meta es llegar a la pentagonal, vamos paso a paso, tenemos que fijar una idea de juego”, cerró diciendo.