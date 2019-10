Héctor Castellón: "Tenemos que sumar, no podemos estar peleando descenso"

Héctor Castellón no tira la toalla pero acepta que "tenemos que sumar puntos" para soñar con la Pentagonal o, por lo menos, no "pelear descenso" con la mira en el torneo Clausura 2019-20.

"Nos falta experiencia, en algunas cosas nos vimos muy inexpertos, es ahí donde estamos pecando con algunos errores; el equipo lucha, me gusta, pero aún comete errores que nos cuestan partidos", lamentó el DT se lacio al valorar lo sucedido en el Excélsior.

Reconoce que "Motagua tiene un equipo de mucho colmillo y ahí nos sacan ventaja", pero considera, también, que "cuando teníamos un hombre menos ellos aprovecharon, muy rápido nos cae el segundo gol, ese gol nos dificultó mucho" el trámite del complemento.

Castellón indica que "por lo menos no merecíamos perder el partido", aunque remarcó que "el fútbol es de inteligencia, no todo es fuerza, patadas... Hoy perdemos un jugador y Motagua aprovecha las oportunidades que le damos", lamentó.

¿Se ve lejos de la liguilla? "Sí, ganando hoy nos acercábamos a los que estaban ahí, seguimos cerca pero hoy era definitivo... Hay que esperar los partidos que vienen, pero si no aprovechamos la localía nos va a costar mucho", advirtió sin atisbo de duda.

Finalizando, y no poniéndolo como excusa, el timonel porteño apuntó que "recién llego a este equipo, no lo armé yo pero tenemos que sumar puntos, no podemos estar peleando descenso; tengo que encontrar soluciones para que este equipo sea exitoso.