Pedro Troglio lo aclara: "Yo no dije que Motagua no es rival a vencer"

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, atendió a los medios este viernes de cara al partido del fin de semana ante la UPNFM.

Pero ojo, antes de comenzar con la respectiva conferencia de prensa, el argentino quiso aclarar aquellas declaraciones que dio el pasado miércoles luego del partido ante Honduras Progreso, donde resaltó que Marathón era el rival a vencer.

Troglio se pronunció para dejar a un lado esta polémica. “Antes de empezar a hablar quiero aclarar algo que salió en los medios, porque le buscan todo lo complicado, que ya estaba loco que no quería hablar con el periodismo. Yo dije que Marathón era el rival a vencer porque Motagua y nosotros estamos jugando doble competencia, no dije que Motagua no es rival a vencer, le buscan enseguida la vuelta, que dije Marathón y no dije Motagua. Si ustedes me escuchan en todas mis notas, dije que España, Marathón y Motagua son los rivales más complicados, que vamos a estar en la pelea. Ahora hoy el rival a vencer es Marathón porque es puntero, nosotros tenemos que ganarle ahorita a Motagua, doble competencia. Quiero aclararlo porque uno trata de dar entrevista y cuando empiezas a buscar… Siempre es el mismo diario que no entiende”, explicó.

Luego de esto, Troglio se refirió a la etapa final del torneo Apertura de la Liga Nacional, donde no hay margen de error.

“Empieza una fase donde si perdemos puntos va a ser condenatorio, quizás el que más puede darse el lujo de perder es Marathón, creo Motagua y nosotros ya no nos podemos dar el lujo de perder puntos, si lo hacemos estaríamos complicadísimos, estaríamos dejando la posibilidad del primer lugar”, dijo.

Y siguió: “Marathón y Olimpia dependen de sí mismo, nosotros si ganamos los cinco partidos que nos quedan, quedamos primeros, Marathón si gana todos sus partidos queda primero, entonces el único que no tiene que enfrentar a Marathón es Motagua, entonces no dependen de ellos mismos. Repito, no podemos dejar puntos en el camino”.

Olimpia se prepara para las semifinales de Liga de Concacaf y también para el cierre de las vueltas regulares. ¿Habrá rotaciones?

"Vamos a ir jugando partido a partido, no nos vamos a volver loco, ahora vamos a ver cómo llegan los jugadores, quién está más cansado que otro y armaremos lo mejor que podamos armar", resalta Troglio.

Sobre la UPNFM, el rival de turno, esto expresa: "Es uno de los equipos que mejor juega, te complica todo, manejan bien la pelota y tienen jugadores desequilibrantes. Así que será uno de los partidos más duros que vamos a tener de aquí al final de torneo. Tenemos la ventajar de jugar con nuestra gente, va a ser muy duro".

Pedro Troglio también fue preguntado sobre Edwin Rodríguez, que fue figura en el pasado juego ante el Honduras Progreso.

"Edwin venía trabajando y trabajando, empezó a mostrar otra vez la capacidad que tiene, ojalá con el tiempo podamos completar los 90 minutos, pero lo del otro día fue bárbaro. Mi trabajo es recuperar jugador y no condenar, a mí me contratan para salir campeón y recuperar jugadores, sacar jóvenes, los Pinedas, los Álvarez, los Gómez, Edwin Rodríguez son obligaciones que tengo, porque son el futuro potencial de un club, la salida del dinero que un club necesita a futuro y están rindiendo. La verdad que el Olimpia que queremos armar, un Olimpia fuerte, que se imponga entre tres o cuatro años en el fútbol hondureño va de la mano de los jóvenes".

¿QUÉ PASÓ CON BECKELES?

Troglio tocó el tema de la suplencia de algunos jugadores, como Brayan Beckeles, que ha visto como el "Patón" Mejía le ha robado la titularidad.

"Beckeles no está condenado, esto es fútbol y son momentos, le tocó jugar en el inicio y hoy hemos encontrado a un "patón" que es la figura del equipo en todos los partidos y hoy Núñez que le ha tocado jugar, como ante Real de Minas, y también fue figura, hoy estamos definiendo un equipo parecido en todos los partidos, lamentablemente no los puedo hacer jugar a todos, es difícil, el jugador debe saber aguantar y esperar su oportunidad", subrayó.

También explicó lo que ha pasado con Harold Fonseca, titular indiscutible ahora en la potería de los blancos. "Está atajando muy bien, está cumpliendo, pero yo lo dije, a Menjívar en algún momento lo vamos a volver a poner, porque para mí es un portero fantástico", manifestó.