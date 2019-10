Deybi Flores y la disputa por la titularidad con Carlos Pineda: "A mí no me ha ganado nada"

Pese a no estar en disposición para el duelo ante la UPNFM del domingo a las 4:00 de la tarde, el volante de Olimpia, Deybi Flores, piensa en lo que les espera en el Torneo Apertura 2019 tomando en cuenta la competencia que están teniendo.

Flores se refirió además a la lucha por el puesto en el club. "Este es un plantel muy grande con jugadores muy buenos y el profe es el que toma la decisión. Se me ha dado la oportunidad y la he aprovechado al máximo, pero en base a trabajo se va ganando la titularidad".



Sobre la disputa por el puesto con Carlos Pineda, el mediocampista aseguró que "a mí no me ha ganado nada, hay que respetar, ha venido haciendo un buen trabajo y se le están brindando las puertas, clase de jugador como él, Jorge (Álvarez), Patón que juega por ahí. La competencia está buena y lo más importante es que el equipo saque los resultados".



Deybi Flores califica de bueno el ambiente que hay en el club. "Hay un buen plantel, buen grupo y la alegría está. Eso es muy importante que las cosas estén bien en el grupo y eso influye en la cancha".



Además destacó que "si ven, el profe ha rotado y en cada partido hay dos, tres o cuatro jugadores nuevos. Aquí no hay un equipo base y el grupo es grande que se le complica al profe".

Continuó diciendo: "Somos conscientes en lo que nosotros queremos, cuerpo técnico, directiva y afición. Dios primero podamos trabajar para eso. Cuando se sacan los resultados todo es lo mejor y seguiremos luchando para estar ahí", indicó.





Al referirse sobre la pelea por el liderato del torneo, Deybi argumentó que "será muy bueno por el simple hecho que son los (equipos) que están peleando ahí. Estamos muy cerca ahí a un punto de Motagua. Ojalá la gente disfrute lo que se está viviendo ahí", finalizó.