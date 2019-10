Take Kubo, jugador del Real Madrid: “Mi ídolo siempre ha sido Messi”

Take Kubo, talentoso volante japonés que juega en el Mallorca cedido por el Real Madrid, ha hablado con Marca sobre varios pasajes de su vida. En la misma nota, él mismo reconoce que su ídolo ha sido Lionel Messi.



Preguntado por quién ha sido su ídolo en el fútbol, afirmó que “siempre ha sido Messi. No sé cuántos años tiene ahora, pero es increíble que siga marcando tantos goles”. Y se le recordó que se le comparaba con él en su etapa en las categorías inferiores del club azulgrana.

“Todavía hay periodistas que me llaman así. Es un honor que te comparen con un futbolista tan grande, pero a mí todavía me falta un montón para ser como él algún día”. Explicó también que “en persona no le conocí, aunque cuando era pequeño le pedía autógrafos en La Masía”.

Habla sobre Ansu Fati

Takefusa Kubo tuvo tiempo para declarar sobre la joya barcelonista, Ansu Fati. “Jugamos juntos, también con Eric y otros. Yo le daba pases y él marcaba. Es muy bueno que un canterano esté jugando en el primer equipo, ya sea Ansu o Aleñá”.

 Kubo jugó la pretemporada con el Real Madrid, pero por cupo de extranjeros no pudo quedarse.



Cuestionado por cuando en el 2014 la FIFA sancionó al Barça por incumplir el reglamento sobre traspaso de jugadores y él tuvo que regresar a Japón, dijo que “para un niño de 13 años es muy duro. Quieres jugar al fútbol y no sabes por qué te echan del país. De hecho, todavía ahora sigo sin saber por qué pasó. Si un niño quiere jugar al fútbol en un club bueno no veo la razón por la que no puede hacerlo, por qué no le dejan”.



El ahora jugador del Mallorca, con el que ha comenzado a sumar minutos y dejando ver su calidad, fue consultado sobre su decisión de fichar por el Real Madrid.

“Me gustó mucho la intención del Real Madrid en el aspecto deportivo, el plan que tenían para mí durante los siguientes años, lo que pensaban para mí en el futuro. El Madrid me quiso con mucha insistencia. Eso me convenció”.



Kubo confesó también que “me gustaría jugar contra Pogba, y hablar con él. Nunca le he visto jugar en vivo” y afirmó que el jugador joven que más le gusta es “Mbappé, con mucha diferencia. Es el mejor”.