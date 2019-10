Héctor Vargas a Real España: "La motivación es que van a enfrentar a un equipo que está 15 puntos por encima"

Héctor Vargas, fiel a su estilo, no se anduvo por las ramas y fue claro en sus declaraciones previo al clásico sampedrano entre el Real España y su equipo Marathón.

El estratega argentino tocó varios temas, uno de ellos es el objetivo que se mentalizaron desde un principio que es ser líderes, también del juego ante los 'aurinegros' en el estadio Olímpico, de Óscar Moncada (árbitro del clásico), Pedro Troglio y el actuar de Yustin Arboleda.

"Nosotros siempre con los que estamos seguimos pensando que vamos a lograr el objetivo", empezó diciendo Vargas.

No podía dejar de hablar del clásico ante Real España. "La motivación es que van a enfrentar a un equipo que está 15 puntos por encima de ellos, cuando era la pretemporada hablaban de que Marathón iba a ser un desastre en el torneo, ahora estamos con buenos números, es una realidad y hay que demostrarlo en la cancha, estamos convencidos que vamos a mejorar, el objetivo no es ganarle a Real España".

Sobre el arbitraje. "Cada vez que viene algo se pone a (Óscar) Moncada, esperemos que esta vez acierte un poco más, yo no quiero que me favorezca".

Héctor Vargas sabe que cuando se enfrentan a Marathón a otra motivación, pero ellos están preparados para eso. "Todos quieren ganar, nosotros estamos por la pelea por el lugar de privilegio, siempre hemos apostado por triunfar, de 14 juegos hemos ganado diez, nosotros tenemos que imponernos porque estamos mejor".

Respecto al tema de los jugadores sub-20, Vargas cree que: "Estamos con posibilidad de cumplir", eso sí, sabe que ya restan pocos. "faltan cuatro partidos, tenemos jugadores que están bien".

ENOJO DE YUSTIN ARBOLEDA

"Se tiene que dar cuenta que las cosas no se puede hacer por instinto, yo hablo con Yustin, pero los rivales tienen que hacerlo con un montón, lo que hacemos nosotros se remarcan mucho más".

También dejó claro que no enviaron a analizar el actuar de Real España ante Real Sociedad. "Víctor (Coello) tiene un familiar y fue a verlo jugar, una vez lo fui a ver jugar a Real España y perdimos 4-0. Él fue por un familiar del Real Sociedad, yo tengo plataformas que me lo envían todo, yo no tengo eso de enviar espía".

EL ACTUAR DE REAL ESPAÑA

"No noté nada raro, Vuelto jugando por eso lado, (Danilo) Tobías estaba expulsado, (Jhow) Benavídez un poco acompañando a Rony Martínez, no hay muchas cosas por conocer, no sé qué pasó con Jamal (Charles), el resto son los mismos".

SOBRE PEDRO TROGLIO

"Lo de Pedro ya lo había escuchado hace un tiempo, sé que habló bien de mí con un directivo del Olimpia, ver que un equipo de 14 ganó 10", cerró.