Ramiro Martínez: “A Marathón le hemos visto 'cositas', si estamos bien, podemos hacerle daño”

Un día después de su debut con triunfo 3-0 ante Real Sociedad el estratega del Real España, Ramiro Martínez ya habla de su primer clásico sampedrano de este domingo a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico.

Tabla de posiciones del torneo Apertura

“Indudablemente después de ganar en el debut vamos motivados, esperamos contar con todo el plantel ante Marathón, ya comenzaremos a plantear el duelo ante ellos”, comenzó diciendo.

Sobre qué conoce del actual líder del Apertura, Martínez agregó. “Marathón es un equipo sólido y muy difícil, sabe a lo que juega y de respetar, le hemos visto algunas “cosita” que si estamos certeros, podremos hacerles daño, es la idea que tenemos".

Además habló del goleador ante Real Sociedad, Rony Martínez. “Con Rony veníamos trabajando, me alegra que haya anotado, el trabajo de todos sirvió en cuanto a la motivación y le hicimos creer que debía cree en sí mismo”, agregó.

¿Qué calificativo le da al clásico por posición de su equipo?

“El calificativo se rotula por ser un clásico, es un partido aparte, se saca de contexto porque también tiene factores agregados a los demás compromisos. Los tres puntos ante Marathón son vitales si queremos pelear por la pentagonal”, comentó.



Ramiro comentó que no le preocupa nada del rival de turno. “Más me preocupa lo que debo hacer con mi equipo, apenas estoy conociendo al plantel y estamos más centrados en eso que las características del rival".

Danilo Tobías o Dilmer Gutiérrez

“Me dejó contento el trabajo de Dilmer, en cuanto a Tobías es un jugador de Selección Nacional y veremos qué pasa en el entreno para poder tomar una decisión”

¿Qué sabe de Óscar Moncada, árbitro de este partido?

"El tema arbitral no lo hemos tocado, no sé quién es ese señor, mucho sería hablar de algo que no me gusta tocar el tema, todos somos falibles a cometer errores, ahora si veo alguna predisposición en nuestra contra si haré alguna queja”, finalizó.