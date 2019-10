Allan Banegas advierte a Real España para el clásico: "Estamos más fuertes que nunca"

Enfocados en el objetivo de ganar el clásico sampedrano ante Real España, en el plantel de Marathón solo se respira positivismo para el compromiso del domingo a las 5:00 de la tarde en el que buscarán aumentar su ventaja en el liderato del Torneo Apertura 2019.

El capitán de Marathón, Allan Banegas, sostuvo una plática en donde hizo varios apuntes sobre el choque ante el archirrival. Iniciado, el futbolista esmeralda se refirió a la realización del juego en el estadio Olímpico.

"Ya jugamos contra Motagua y ganamos allí, jugamos contra Olimpia y empatamos pero nos sentimos bien en cualquier estadio, en cualquier cancha. Lo más importante es que ganemos."

Banegas explicó las razones por las cuales les ha costado ganar un poco más en los últimos partidos, acusó a la desconcentración y la confianza como factores para el sufrimiento que pasaron en los pasados triunfos en la Liga Nacional de Honduras.



"No hemos subestimado a los rivales. Creo que hubo desconcentración, errores, tal vez nos confiamos. Contra UPNFM íbamos ganando 3-1 y ya pensábamos que estaba ganado el partido, no puede seguir eso porque estamos peleando el primer lugar, tanto Motagua y Olimpia vienen atrás y para nosotros es clave sumar."

También comentó sobre el posicionamiento en el certamen que le da cierto favoritismo a Marathón sobre Real España, considerando que la ventaja en puntaje asciende a 15 unidades.



"Un clásico tiene ese algo extra que los equipos de San Pedro Sula lo quieren ganar, creo que favorito no hay. Estamos en primer lugar pero el que juegue mejor y esté más concentrado en los 90 minutos se quedará con los tres puntos."

El resurgir de Rony Martínez con goles, quien no marcaba hace ocho meses con la camiseta españolista, no es motivo de preocupación para Banegas. Sin embargo afirmó que se debe tomar precauciones.



"Es un delantero al que no se le venían dando las cosas pero que en cualquier ratito podía volver, viene de menos más pero nosotros tenemos una defensa con jugadores muy buenos. Tenemos un buen equipo para ganar el partido."

Con el conocimiento que el experimentado árbitro Óscar Moncada será el encargado de impartir justicia en el clásico sampedrano, Allan Banegas solicitó un juego limpio en cuanto a decisiones del réferi.

"Esperamos un arbitraje que sea parcialmente justo, tanto contra Real España como con nosotros. Un árbitro de la experiencia de Moncada esperamos que sea un buen arbitraje."

Además dio su opinión acerca del momento que vive Real España y si notó algún cambio con el nuevo entrenador en el triunfo aurinegro contra Real Sociedad.



"Cuando hay un entrenador nuevo, las ganas, la actitud de cada jugador sube porque quiere estar jugando. Ellos ganaron, vienen con confianza pero nosotros estamos más fuertes que nunca y queremos ganar."

Por último puntualizó en las claves fundamentales para que Marathón asegure las vueltas regulares y fue certero en su apartado al referirse al duelo ante Olimpia como el principal.



"La clave es no fallar, ir sumando de tres. Sabemos que Olimpia viene ganando y si nosotros le ganamos a Real España y Vida, ya son seis puntos más. El siguiente partido será ante Olimpia donde hay que jugarnos el primer lugar."