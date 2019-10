Solani ante la presión de la afición de Real España: "Jugamos con los que están adentro, no con la gente"

En el campamento de Marathón solo piensan en mantener el liderato del Torneo Apertura 2019 y este viernes practicaron detalles importantes para lograr un nuevo triunfo en el clásico sampedrano ante Real España, este domingo a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico.

Así lo aseguró el veloz delantero verdolaga, Edwin Solani, quien comentó sobre la intención de Marathón de sumar tres puntos a su acumulado en la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.

"Estamos bien, comprometidos y siempre con las ganas de salir a hacer las cosas bien dentro del terreno de juego y así quedarnos con un resultado positivo."

Solani admitió que jugar un clásico sampedrano sirve de aliciente extra para la motivación de los futbolista de Marathón, aún más por las pretensiones del cuadro esmeralda.



"Motiva porque sabemos que Real España es un equipo fuerte, muy bueno, es un rival directo porque para nosotros cada partido es una final. Queremos cerrar en primer lugar y será un partido lindo pero complicado por la necesidad del rival de poder sumar. El grupo está convencido de hacer las cosas de la mejor manera."

Pese a que ha perdido la titularidad en este campeonato, Solani afirmó que no pierde el entusiasmo y aspira a competir ante la realeza.



"En lo personal me siento con ganas de seguir creciendo futbolísticamente, sabemos que en un clásico todo futbolista quiere jugar y si me toca jugar pues hacerlo de la mejor manera."

Consultado sobre la no inclusión en la alineación titular en muchos de los encuentros del presente certamen, el velocista salió al paso y renovó su compromiso con Marathón.



"Me compromete más a seguir trabajando, tenemos buenos jugadores por posición y eso me compromete más para trabajar el doble. Cada jugador que está lo hace bien y el que entra también lo intenta."

Además explicó las razones que Héctor Vargas le da cuando le hace el comentario que tendrá que esperar en el banquillo de suplentes.



"El profesor siempre habla conmigo que en su momento no voy de inicio, tal vez por estrategia. Siempre seguimos trabajando para seguir sumando minutos en cada partido."

Teniendo en cuenta que la directiva de Real España determinó que solo afición españolista podrá ingresar al estadio Olímpico, Edwin Solani manifestó que esa presión no les hará daño.



"No afecta porque jugamos con los que están adentro, no con la gente. El equipo está convencido y comprometido con las etapas finales que todo se complica."

También expresó la complejidad de la recta final del Torneo Apertura 2019 y la persecución de Olimpia y Motagua sobre Marathón por el liderato.



"Las etapas finales son más difíciles, sabemos que nos están 'pisando la cola', los que vienen abajo también quieren estar en el primer lugar pero nosotros estamos haciendo las cosas bien y confiando en nuestro trabajo."

Cerrando, Solani se refirió a los errores cometidos en algunos encuentros donde han contado con ventaja cómodo pero sus rivales han estado cerca de darle vuelta al marcador.



"No es exceso de confianza, tal vez desconcentraciones individuales de algunos compañeros. El profe ha hecho énfasis en eso y seguramente en estos partidos estaremos todos concentrados."