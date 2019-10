Ex jugadores del Real España reclaman deudas por finiquito de contrato

Después de cuatro meses de haber sido dados de baja del club pese a tener contrato vigente en aquel momento, varios ex jugadores del Real España están reclamando a la directiva que les cancele las cuotas acordadas por el finiquito del contrato.

El ex capitán Edder Delgado ha sido el primero en levantar la voz ya que después de varias conversaciones con el gerente Eloy Page no ha recibido una respuesta positiva más que una promesa de pago que se alarga semana a semana.

Según Delgado, "hicimos un acuerdo de pago donde cada 30 de mes se me iba a cancelar lo que se acordó, pero no lo han hecho y ya llevamos tres meses de atraso", expresó.

El ahora integrante del Honduras Progreso afirma que el arreglo con la directiva aurinegra eran por 12 cuotas, pero que hasta el momento solo les han cancelado la primera que fue el pasado mes de julio.

"Yo siempre hice las cosas bien, accedí a hacer un arreglo y ellos lo están incumpliendo. Me he comunicado con Eloy Page que fue con quien arreglé, me dice que la próxima semana, pero me tiene así como desde hace dos meses y nunca veo una respuesta. Es injusto porque firmamos un arreglo donde se me iba a cumplir", comentó Delgado.

Al finalizar el torneo Clasurua, la directiva del Real España decidió hacer una limpieza en su plantel y dar de baja a los jugadores más caros.

Aunque es la última instancia a la que piensa acudir, Delgado adelanta que si no se acreditan los depósitos pendientes, "me tocará hacerlo por la vía legal con mi abogado porque creo que no es justo lo que están haciendo. Hay documentos firmados de parte mía y del presidente Elías Burbara donde establece los pagos, yo accedí a hacerlo así porque entiendo la situación económica del club".

OTROS FUTBOLISTAS EN LA MISMA SITUACIÓN

Pero no solo Delgado ha reclamado a la dirigencia sus cuotas acordadas, también lo ha hecho el defensor José Velásquez Colón que hoy milita en la Real Sociedad de Tocoa.

Desde Madrid, España, Alfredo Mejía también ha estado en conversación con Elías Burbara, presidente del club aurinegro, quien le ha hecho una promesa de pago.

"Yo he hablado con ellos y me dijeron que a finales de mes se me depositará la deuda que tiene", expresó Mejía a quien también se le adeuda su último mes de salario.

El mediocampista del Pontevedra afirma estar tranquilo ya que si el dinero no llega, dejará todo en manos de a su abogado, pero confía que se resolverá de forma pacífica.

Los otros dos futbolistas con quienes "La Máquina" hizo acuerdos de pago fue con Mario Martínez y el defensor Jhonny Leverón.