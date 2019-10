Motagua - Real España, el plato fuerte de la jornada 16 del Torneo Apertura 2019

La Liga Nacional de Honduras no se detiene y el próximo fin de semana continuará el Torneo Apertura 2019 con los cinco enfrentamientos de la jornada 16 donde destaca el Motagua - Real España como el partido de la fecha.

Desde el viernes tendremos fútbol en las diferentes canchas del país, el encuentro inaugural se disputará en el estadio Humberto Micheletti entre Honduras Progreso y Real de Minas a las 7:15 de la noche.

Cabe resaltar que los locales deben ganar para buscar salir de la última posición del campeonato, ya que si pierden igualarán el récord de derrotas consecutivas que ostenta el Súper Estrella con 10 descalabros seguidos en la temporada 1992-1993.

En el Yankel Rosenthal, Marathón buscará mantenerse en el primer lugar del Torneo Apertura 2019 cuando reciba el sábado a las 3:00 de la tarde a Vida, quien tratará de sumar tres puntos más que lo ayuden a permanecer en zona de pentagonal.

Ese mismo día pero en el Emilio Williams de Choluteca, a las 7:00 de la noche la UPNFM afronta un complicado duelo ante Platense en un choque directo por hacerse con la última plaza para avanzar de ronda.

La jornada dominical iniciará con el compromiso en Tocoa, en el cual Real Sociedad intentará seguir mejorando su puntuación de cara al siguiente certamen pero como adversario tendrá a un Olimpia que continúa en la pelea por la cima. El arranque está pactado para las 2:00 de la tarde en el Francisco Martínez Durón.

Para concluir la fecha, el estadio Nacional albergará desde las 4:00 de la tarde, el choque más atractivo que enfrentará a Motagua contra Real España. Ambos clubes llegan con la urgencia de la victoria para seguir con posibilidades de alcanzar la punta de la tabla y de acceder a puestos de pentagonal.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 16 DEL TORNEO APERTURA 2019

Viernes 25/10, 7:15 PM: Honduras Progreso vs Real de Minas. Estadio Humberto Micheletti.

Sábado 26/10, 3:00 PM: Marathón vs Vida. Estadio Yankel Rosenthal.

Sábado 26/10, 7:00 PM: UPNFM vs Platense. Estadio Emilio Williams.

Domingo 27/10, 2:00 PM: Real sociedad vs Olimpia. Estadio Francisco Martínez Durón.

Domingo 27/10, 4:00 PM: Motagua vs Real España. Estadio Nacional.