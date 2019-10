Pedro Troglio aclara sobre supuesta pelea con Beckeles y de los jugadores en reservas

Pedro Troglio, técnico del Olimpia hizo su propio análisis de los que fue el duelo en la victoria de su equipo ante la UPNFM y considera que los suyos se vieron bien en la mayoría del duelo.

"Sufrimos los últimos minutos por culpa nuestra, porque hasta el minuto 80 el partido estaba controlado. Es decir, nosotros habíamos merecido hacer un gol más porque desde el 1-0 no nos habían llegado al arco y los últimos minutos nos metimos mucho dentro del área y dejamos que tiraran centros, pero en líneas generales hicimos méritos para ganar más cómodos el partido".

Y añadió: "Yo creo que el equipo jugó bárbaro. Si ustedes me dicen cuántas ocasiones pateó al arco un equipo como la UPNFM que generalmente tiene varias ocasiones, pero no pateó al arco. Solo una pelota parada en el segundo tiempo y la última que quedó la pelota en entre muchas piernas, pero nosotros erramos penales, travesaño y otras.

"El equipo en el primer tiempo estuvo de alto vuelo y 30 del segundo. Lo que pasa que queda la imagen de los últimos 10 minutos. Yo he visto a los demás equipos ganar así y lo que me importa es ganar”, continuó diciendo.

TROGLIO ACLARA QUE NO TIENE PROBLEMAS CON BECKELES

Previo al inicio del partido se comentó que el lateral derecho del Olimpia, Bryan Beckeles no estaba siendo tomado en cuenta en el club por haber reclamado la titularidad a Pedro Troglio y este negó que sea cierto que haya habido problemas.

"¿Conmigo no, problema de qué? Yo dije que hay 30 jugadores y que el que juega está feliz y el que no debe estar molesto, pero yo no tuve ningún problema. Yo no tengo problemas con nadie porque no soy ningún jodido, yo lo único que hago es poner y quitar jugadores. Yo tengo un corazón de madera para el fútbol y un corazón para mi familia, sino me voy a enojar con todos", explicó.

También consideró que. "Puede ser que el jugador no esté contento porque no le toca jugar, pero no he tenido ninguna discusión, ni nada".

Pedro Troglio además dejó claro que. "Nunca Bryan (Beckeles) me reclamó porque no juega, nunca me vino a pedir explicación ni nada. Debe estar molesto, fastidioso como cualquier jugador que no juega, pero yo soy muy claro tampoco le doy explicaciones cuando los pongo a los jugadores. Yo te pongo y te saco y no hay ningún jugador que deje a Messi fuera del banco".

FUTBOLISTAS QUE ESTÁN EN RESERVAS

Troglio se refirió a los jugadores Elmer Güity, Ovidio Lanza y Axel Gómez que están jugando en la reserva. "Hoy salió ahí que yo los mandé a jugar a las reservas, yo no mando a ningún jugador a jugar a reservas, es una decisión personal de los jugadores. Para mí si entrenan conmigo está bueno porque lo hacemos a una alta intensidad y el jugador que no está entre los 18 y quiere ir a jugar a las reservas, tiene solo que hablar con el profe Oscar (Salgado) y si él quiere no hay ningún problema, pero yo no mando".