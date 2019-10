Ramiro Martínez, DT de Real España, atribuye la derrota con Marathón a "cinco minutos fatales"

Ramiro Martínez, técnico de Real España, consideró que fue una fatalidad la derrota 2-4 contra Marathón, dadas las circunstancias bajo las cuales cedieron ante su archirrival.

¡Espectacular! Marathón remonta y golea a Real España en el clásico sampedrano



"Indudablemente se trata de un partido bastante atípico, raro podemos llamarle... tomamos las riendas del partido rápidamente, conseguimos el segundo gol y lo que se veía venir era el tercer gol", comentó de entrada el DT catedrático.



Cree que "no pudimos concretar, el rival encontró el descuento rápido en desantenciones que no podemos tener y hay que trabajar mucho", puesto que esta vez permitieron a su contendiente encontrar "el envión anímico y en el segundo tiempo fue un partido aparte".



En su análisis, Martínez deja en claro que "el equipo tuvo un primer tiempo brillante, muy bueno, podemos decir que en la línea de lo que había hecho ante Real Sociedad".



Lamenta haber tenido "cinco minutos fatales" en el cierre de la primera etapa y, a su vez, contó que la salida de Allans Vargas con molestias "no es una lesión de gran magnitud".





Acepta que "estamos enojados", pero "habrá que revisar, jugar más partidos y ver si las situaciones se repiten. Lo que sí está claro es que no podemos recibir dos goles en cinco minutos", contestó en torno a si la fase de transición en que se encuentran pudo ser la causa para no asimilar cada gol recibido.



"A ningún equipo del mundo deberían sucederle esas cosas, pero suceden", prosiguió, dejando de manifiesto que tras la expulsión "el partido cambió de mando".



Concluyendo, apuntó que siguen soñando con la Pentagonal: "Las posibilidades, primero que nada matemáticas, están".