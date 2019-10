Salomón Nazar: "Nuestro equipo tenía para más y pudimos haber empatado"

Salomón Nazar, técnico del equipo UPNFM dejó en claro que el duelo ante el Olimpia ya se lo esperaba de esa manera, pero le quedó el sin sabor que los suyos no hayan estado mejor.

"Sabíamos que iba ser complicado, pero los muchachos hicieron un buen esfuerzo. Habíamos platicado les estábamos anunciando que faltaba poco para el primer tiempo cuando cae ese gol. Probablemente si ese gol no nos cae, recomponemos mejor para el segundo tiempo, pero mejoramos el accionar del equipo. No cabe duda que el Olimpia es un gran equipo, pero el nuestro equipo tenía para más y pudimos haber empatado".

Sobre las variantes que hizo de entrada en la segunda parte. "Algunos jugadores estaban desconcentrados y nos hicieron bastante daño por la banda derecha y tomaban dos a uno a Eduard Reyes y nos hicieron daño hasta que cayó el gol".

En cuanto a las posibilidad de clasificar a la pentagonal. "Estamos complicados desde hace dos jornadas, no sé como quedó Real España, pero si ganaba nos mandaba al sexto lugar. Tenemos cuatro partido, tres en casa y uno fuera. Yo tengo la confianza que el equipo va clasificar, lo ha hecho en todos los torneo y no creo que en este sea la excepción".

Y añade. "Todos los partidos que restan serán duros, apretados, intensos porque está la lucha por el primer lugar y por clasificar entre los cinco. Olimpia sabía que ganar era importante y logró eso. Se acomodó bien atrás y no tuvimos opciones, solo un par de tiros y así es difícil ganar un partido".







Nazar también se refirió a la flaquezas que tiene en la zona ofensiva. "Sobre todo en el segundo tiempo, lo jugamos un poco, pero no hay duda que Franco (Güity) y (Kilmar) Peña están fatigados y no tengo reemplazos por ahí en el centro. Está pesando esa carga física que han tenido. Franco ha estado lesionado y así lo ha estado haciendo. Tenemos un plantel limitado en la delantera. Lo pedimos y no se pudo y tenemos que acomodarnos"

"Así como están los partidos está complicado hacer vaticinios porque hoy Real de Minas le ganó al Platense y falta que juegue Motagua con Vida. Tenemos que ganar a muerte los tres partidos en casa", finalizó.