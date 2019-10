Diego Vázquez: "Nos faltó claridad y el Vida lo aprovechó al final con una virtud"

Motagua perdió este domingo ante el Vida de visitante en La Ceiba por la jornada 15 de la Liga Nacional.

El equipo azul tropezó en los minutos finales cuando buscaba la victoria en marcó rival y una pérdida de pelota de Marcelo Estigarriba abrió la oportunidad para el conjunto cocotero sacara el triunfo con anotación de Josué Villafranca.



El entrenador argentino, Diego Vázquez, habló tras la derrota y se refirió al funcionamiento de su equipo en La Ceiba, además, aseguró que el Vida ganó bien.







LO DIJO:



El resultado del duelo:"Perdimos la oportunidad de seguir peleando lo primero lugares, pero queda bastante todavía. Fue un partido donde hicimos el esfuerzo, manejamos la pelota, generamos situaciones, quizá no tan claras como en otros encuentros, nos faltó claridad para llegar al gol y el Vida lo aprovechó al final con una virtud, ganaron bien".



Y siguió: "El resultado siempre es un impostor, en la primera mitad hubo ocasiones para los dos equipos, en el segundo realizamos un poquito más, ellos aprovecharon que estábamos jugados buscando el triunfo y lograron conseguir el tanto, me voy conforme con el funcionamiento".



Lo que viene para Motagua: "Nosotros iremos partido a partido, tenemos que pensar en la semifinal de la Liga Concacaf, analizaremos los errores de este partido para no cometerlos más".



El Vida como rival: "Un equipo ordenado, que supo aguantar bien y al final nos hizo daño, no le quitamos merito, al contrario, felicitarlos por el triunfo, ganó bien, no tengo excusa".