Ramos, tras ser preguntado por Mourinho: ''Zidane está curado de espanto''

Sergio Ramos habló en rueda de prensa previo al partido de este martes contra Galatasaray en la Champions y en el que Real Madrid está obligado a conseguir el triunfo luego de un inicio decepcionante (un punto en dos juegos). Además se refirió a una posible vuelta de Mourinho.

Mentalidad

''Lo único que tiene en mente el Madrid, pese a todo lo que ha pasado, es ganar. Vuelve la Champions. Hay que ganar sí o sí''.

Críticas a Zidane

''Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con Zidane, pase lo que pase. Tenemos que dar imagen de equipo unido que sigue confiando en su entrenador. El Madrid siempre vuelve y la manera de hacerlo es de una manera unida''.

Rumores sobre Mourinho

''Tenemos que estar en lo nuestro. No podemos manejar la opinión de la gente. Zizou está curado de espanto (que no le sorprende nada). Conoce cómo es este club y la exigencia de este club. Sabe que vivimos de los resultados. Tenemos que vivir al margen del halago y de la crítica. Si no, saldríamos condicionados a los partidos. Tenemos que intentar ser felices y sacar los resultados que nos hará estar cómodos''.

¿Cambio de entrenador?

''Sería fácil decir que Zidane siga hasta el final de la temporada y no habría debates. Sé que para la prensa que haya noticias es interesante. Pero hablar de posibles entrenadores a nosotros nos cansa''.

Infierno turco

''Felicito al país porque siempre hay un gran ambiente, aunque se tenga que vivir en contra''.

¿Es un alivio zafarse del Clásico y centrarse solo en este partido?

''Reivindicarse en tu casa siempre es bueno. La experiencia en la Champions que nos de tranquilidad y podamos afrontar mejor los siguientes partidos''.